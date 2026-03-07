Погода
"Чуйская область первой в КР выявила браконьеров с помощью фотоловушек"

- Назгуль Абдыразакова
В ущелье Кызыл-Суу, урочище Таарылган-Кокту на территории села Он Бир-Жылга Чуйского района прошли научно-санитарные и биотехнические мероприятия по охране кекликов и фазанов. В них приняли участие сотрудники Национальной академии наук Кыргызстана, егеря Токмокского межрайонного общества охотников и гражданские активисты.

В рамках научных паразитологических исследований было проведено санитарное изъятие кеклика и фазана. Мероприятия направлены на изучение эпизоотической ситуации среди диких животных и предотвращение распространения инфекционных заболеваний.

Начальник Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Тилек Салыков рассказал VB.KG что подобные природоохранные мероприятия проводятся на постоянной основе.

"Мы на постоянной основе проводим такие мероприятия. В Чуйской области функционирует более тысячи различных предприятий, которые платят за воздействие на окружающую среду. Мы собираем эти средства и направляем их на природоохранные мероприятия. В 2025 году наше управление собрало 142 млн сомов, в 2024 году - 128 млн. Все средства поступают на специальный счет и используются для экологических проектов.

Мы приобретаем мусоровозы, улучшаем полигоны, в рамках акции "Жашыл мурас" высаживаем деревья и вкладываем средства в сохранение природы. Одной из наших задач является сохранение и увеличение популяции животных и поддержание экосистемы на территории Чуйской области.

Совместно с Национальной академией наук мы проводим санитарный отстрел отдельных особей птиц и отправляем их на анализы, чтобы определить, есть ли у них заболевания или паразиты. Если выявляются болезни, проводятся биотехнические мероприятия, например добавление лекарственных препаратов в корм для улучшения состояния популяции птиц, таких как кеклики и фазаны.

Мы не ограничиваемся только птицами. В Чуйской области обитают горные козлы, для которых зимой организуется подкормка - травяной корм и соль. Весной проводится учет численности диких животных.

В области работают четыре общества охотников, с которыми мы ведем совместную работу и распределяем квоты на спортивную охоту среди охотников-любителей.

Особое внимание уделяется борьбе с браконьерством. В 2025 году было выявлено 125 фактов незаконной охоты, а сумма штрафов составила более 1 млн сомов.

В ущелье Ак-Суу мы установили фотоловушки. В кадр попали трое граждан, которые вели незаконный отстрел оленей. Мы стали первыми в Кыргызстане, кто получил такие доказательства с помощью фотоловушек. На основании этих материалов были составлены протоколы и переданы в Московское РОВД Чуйской области. Было возбуждено уголовное дело, нарушителей установили и задержали, а по решению суда они были оштрафованы на 600 тыс. сомов", - Салыков.


Теги:
Минприродресурсов, Чуйская область, экология, животные
