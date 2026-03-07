Погода
Кыргызстан и Узбекистан восстановили ирригацию в Кара-Суйском районе

Светлана Лаптева
На заседании Совета Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР было объявлено о завершении многолетней проблемы с орошением в селе Савай Кара-Суйского района. По словам заместителя министра и начальника Управления водных ресурсов Алмаза Жээналиева, полное восстановление ирригационной системы будет достигнуто уже в текущем году.

Решение вопроса стало возможным благодаря успешным переговорам между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. В рамках международного сотрудничества узбекская сторона уже провела значительный объем работ: очищено 10 км коллектора и полностью открыто 3 дюкера, что позволило восстановить водный поток.

Параллельно активные работы ведет государственное управление "Гидрогеология". На балансе Кыргызстана находится 23,3 км коллекторно-дренажной сети, из которых 11,6 км уже прошли механическую очистку. Оставшиеся 11,7 км будут приведены в порядок до конца 2026 года в соответствии с утвержденным графиком.

В министерстве подчеркивают, что реализация этого проекта обеспечит фермеров стабильным поливом, позволит повысить урожайность и качество сельхозпродукции, а также предотвратит деградацию земель. Данная инициатива является примером плодотворного взаимодействия двух стран в сфере устойчивого управления региональными водными ресурсами.


