ИИ-ведущие в Жогорку Кенеше: угроза живым журналистам или будущее медиа?

В Жогорку Кенеше запущен новый формат новостного освещения - с использованием искусственного интеллекта. Теперь парламентская хроника выходит с виртуальными ведущими на кыргызском, русском и вскоре на английском языках.

Инициатива была внесена новым спикером ЖК КР Марленом Маматалиевым, и её реализация началась с обновления пресс-службы.

О запуске проекта корреспонденту VB.KG рассказал начальник пресс-службы ЖК КР Жайнак Усен уулу.

По его словам, это не просто технологический эксперимент, а часть более широкой программы цифровизации и обновления коммуникации с обществом.

Важно и другое изменение: если при прежнем спикере парламента русский язык фактически не использовался в публичной коммуникации, то с приходом нового руководства и обновлением пресс-службы русскоязычный формат возвращается. ИИ-ведущие будут готовить новости сразу на двух языках - кыргызском и русском, а вскоре добавится английский язык.

Цифровые ведущие: как это работает

С понедельника в Жогорку Кенеше запущен новый формат новостных выпусков. Были созданы виртуальные образы девушки и молодого человека - им дали имена, разработали внешний вид и настроили голосовые алгоритмы.

Как пояснил Жайнак Усен уулу, проект реализован с применением современных генеративных технологий. Непосредственно над технической частью работают два специалиста:

• один отвечает за генерацию и настройку программы;

• второй модерирует процесс, загружает тексты и формирует подводки.

При этом весь исходный материал по-прежнему готовят живые журналисты:

• они собирают информацию,

• формируют инфоповоды,

• пишут тексты подводок,

• готовят синхроны.

После этого текст загружается в программу, где он обрабатывается, озвучивается и визуализируется виртуальным ведущим.

Экономия времени и новые возможности

По словам начальника пресс-службы, внедрение ИИ позволяет:

• сократить время подготовки выпусков;

• снизить технические затраты (грим, свет, студийная съёмка, часть режиссёрской работы);

• перераспределить ресурсы в сторону аналитики и создания более глубокого контента.

Проект уже получил положительные отзывы.

Отдельно подчёркивается, что речи о сокращении парламентских журналистов не идёт. Напротив - технологии рассматриваются как дополнительный инструмент. Более того, в перспективе пресс-службе потребуются специалисты по motion-дизайну - визуальному оформлению динамичного контента, работе с графикой и анимацией.

"Это не замена людям, а расширение возможностей. Человек сможет больше сосредоточиться на аналитике и содержании", - отметил Жайнак Усен уулу.

Часть государственной цифровизации

В пресс-службе подчёркивают, что проект вписывается в общий курс на цифровизацию государственных процессов.

Речь идёт не только о медиаформате, но и об упрощении взаимодействия граждан с парламентом - через онлайн-обращения, ускоренную обработку запросов и более доступную информацию о работе депутатов и комитетов.

Также ведётся работа над тем, чтобы контакты депутатов стали более доступными для СМИ

Мнение депутата: "Это требование времени"

Парламентарий Дастан Бекешев также положительно оценил запуск ИИ-ведущих.

По его словам, использование нейросетей - это естественное требование времени:

"Я сам активно пользуюсь различными нейросетями. Это помогает и в работе, и в повседневных задачах. Поэтому я рад, что парламент движется в этом направлении".

Он отметил, что формат удобен тем, что заранее информирует граждан о вопросах, которые будут рассматриваться на заседаниях парламента и комитетов.

Особенно депутат подчеркнул языковой аспект. По его мнению, искусственный интеллект способен работать на разных языках - кыргызском, русском, английском или китайском - без необходимости расширять штат редакторов.

"С искусственным интеллектом вообще нет проблем - можно хоть на китайском выпускать. Это упрощает процесс и сокращает время", - отметил он.

При этом депутат добавил, что живое участие человека в политической коммуникации всё равно остаётся важным, особенно когда речь идёт о прямом взаимодействии с гражданами.

Таким образом, запуск ИИ-ведущих в Жогорку Кенеше стал не только технологическим новшеством, но и частью более широкой реформы цифровизации, направленной на открытость, доступность информации и двуязычную (а вскоре и трёхъязычную) коммуникацию с обществом.

Беседовала София Березовская


Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Искусственный интеллект
