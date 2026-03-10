Госорганам поручено оперативно обуздать цены в Кыргызстане

Первый заместитель Председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев провел рабочее совещание, посвященное анализу текущей инфляционной ситуации в стране. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств, ведомств и представители Национального банка КР.

Ключевым пунктом повестки стал доклад заместителя Председателя Национального банка Азата Козубекова. Он представил детальный анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на индекс потребительских цен, и озвучил прогнозы по инфляционным ожиданиям. Эксперты сошлись во мнении, что для сохранения ценовой стабильности необходима максимально тесная координация фискальных и монетарных мер.

Комментируя ситуацию, Данияр Амангельдиев подчеркнул, что на фоне активного экономического роста защита интересов граждан остается безусловным приоритетом правительства. По его словам, динамичное развитие экономики должно сопровождаться жестким контролем над ценами, чтобы минимизировать влияние внешних шоков на внутренний рынок, особенно в сегменте социально значимых товаров.

По итогам совещания заинтересованным государственным органам было поручено в оперативном порядке разработать комплекс мер по стабилизации цен. Особое внимание будет уделено вопросам продовольственной безопасности и насыщению рынка продукцией отечественного производства.

В завершение встречи Первый зампред Кабмина напомнил о персональной ответственности руководителей ведомств за своевременную реализацию мер, направленных на поддержание макроэкономической стабильности в республике.