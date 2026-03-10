Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.02 - 102.02

Госорганам поручено оперативно обуздать цены в Кыргызстане

153  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель Председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев провел рабочее совещание, посвященное анализу текущей инфляционной ситуации в стране. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств, ведомств и представители Национального банка КР.

Ключевым пунктом повестки стал доклад заместителя Председателя Национального банка Азата Козубекова. Он представил детальный анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на индекс потребительских цен, и озвучил прогнозы по инфляционным ожиданиям. Эксперты сошлись во мнении, что для сохранения ценовой стабильности необходима максимально тесная координация фискальных и монетарных мер.

Комментируя ситуацию, Данияр Амангельдиев подчеркнул, что на фоне активного экономического роста защита интересов граждан остается безусловным приоритетом правительства. По его словам, динамичное развитие экономики должно сопровождаться жестким контролем над ценами, чтобы минимизировать влияние внешних шоков на внутренний рынок, особенно в сегменте социально значимых товаров.

По итогам совещания заинтересованным государственным органам было поручено в оперативном порядке разработать комплекс мер по стабилизации цен. Особое внимание будет уделено вопросам продовольственной безопасности и насыщению рынка продукцией отечественного производства.

В завершение встречи Первый зампред Кабмина напомнил о персональной ответственности руководителей ведомств за своевременную реализацию мер, направленных на поддержание макроэкономической стабильности в республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456458
Теги:
цены, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  