В Араванском районе готовятся к строительству долгожданного водохранилища

Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков в ходе рабочей поездки по Ошской области посетил участок Данги в Араванском районе. Глава ведомства совместно с полномочным представителем президента в регионе Аманканом Кенжебаевым и акимом района Данияром Эркимбаевым осмотрел территорию, где планируется возведение нового водохранилища.

Этот проект имеет стратегическое значение для юга страны. Несмотря на то что вопрос строительства обсуждался на протяжении многих лет, практическая реализация началась только сейчас. Появление нового резервуара позволит полностью закрыть проблему дефицита поливной воды и даст мощный импульс развитию аграрного сектора в приграничных районах.

Как отметила депутат Жогорку Кенеша Айгуль Ахмедова, запуск объекта позволит ввести в сельскохозяйственный оборот от 5 до 6 тысяч гектаров новых земель. Помимо стабильного орошения, проект открывает перспективы для смежных отраслей - здесь планируется строительство каскада малых ГЭС и создание современной базы для рыбоводства.

Эрлист Акунбеков поручил профильным госорганам максимально оперативно завершить все экспертные и организационные процедуры. По словам министра, затягивать сроки недопустимо, так как водохранилище напрямую влияет на уровень жизни местных фермеров и продовольственную безопасность региона. Ведомствам поставлена задача в кратчайшие сроки закончить подготовку и приступить непосредственно к строительным работам на объекте.