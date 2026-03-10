Президент назначил нового главу МЧС

Канатбек Чыныбаев назначен исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана. Соответствующий указ подписал президент страны.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, кандидатура Чыныбаева Канатбека Койчубековича внесена для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность министра чрезвычайных ситуаций КР.

До принятия решения парламентом он будет исполнять обязанности руководителя ведомства.

Тем же указом Урматбек Шамырканов освобожден от занимаемой должности министра чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе президента.