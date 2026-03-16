Студия "Номад ТВ" возобновляет работу в историческом центре Бишкека

Впервые инновационная ТВ-студия появилась на площади Ала-Тоо в ноябре 2025 года и ознаменовала старт вещания нового кыргызско-российского телеканала "Номад" на территории Кыргызстана. Через панорамное окно открывался вид на основные столичные достопримечательности: памятник "Айкол Манас", центральный флагшток с национальным стягом, Национальный исторический музей и памятник Чынгызу Айтматову. В этом уникальном антураже прошли более 60 интервью и прямых включений. Гостями студии были Эдиль Байсалов, Марат Иманкулов, Чолпон Баекова, Джамиля Джаманбаева, члены делегации международных наблюдателей на выборах в Жогорку Кенеш и многие другие.

"Пиксельная студия "Номад ТВ" за короткое время стала источником эксклюзивных материалов. Именно здесь записываются интервью, которые затем расходятся на цитаты и активно обсуждаются в медиапространстве. Для нашего канала это уже не просто студия, а площадка, где формируется информационная повестка", - говорит главный редактор "Номад ТВ" Наталья Кролевич.

Появление инновационной студии "Номад" стало беспрецедентным для Кыргызстана, хотя в работе крупнейших мировых телеканалов подобная практика существует уже давно. Такие телеканалы, как, например, Al Jazeera и CGTN, возводят свои модульные студии в самых оживлённых местах - чтобы вещать буквально из эпицентра событий. Часто подобные студии строятся для освещения масштабных событий, это могут быть выборы, Олимпийские игры, международные саммиты или чемпионат мира.

И вот теперь инновационная студия "Номад ТВ" возвращается к кыргызстанцам в новом, улучшенном формате. Она продолжит своё вещание в самой старинной части Бишкека - в Дубовом парке, неподалеку от "нулевого километра". И в этом есть особый символизм: современная медиастудия будет работать рядом с местами, которые многие годы формировали культурную атмосферу столицы, - Кыргызским национальным театром оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, Русским драматическим театром имени Чынгыза Айтматова и Кыргызским национальным музеем изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Здесь, среди учреждений, в которых бережно хранится искусство, появляется новая площадка для разговора о сегодняшнем дне. Такое соседство будто связывает времена: рядом с традициями и историей города начинает работу пространство, которое будет рождать современные медиа, новые идеи и живые истории.

Даже полюбившаяся бишкекчанам и гостям столицы фотостудия тоже найдет здесь своё место, рядом с основной телевизионной студией. Напомним, над её оформлением трудилась знаменитая бишкекская арт-группа "Доха". В фотостудии по-прежнему можно будет попробовать себя в роли ведущего или корреспондента телеканала "Номад ТВ". Но жителей и гостей столицы ждет ещё один приятный сюрприз - специально для них галерею образов для фото существенно расширили. Теперь в ней присутствуют также персонажи из спектаклей Русского театра драмы имени Чынгыза Айтматова. Любой желающий сможет примерить на себя образы героев спектаклей - от гоголевских казаков из "Вия" до самых узнаваемых персонажей айтматовских произведений.

Открытие новой выездной студии запланировано на 20 марта.