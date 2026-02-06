Каныбек Туманбаев получил строгое замечание от Садыра Жапарова

Управляющий делами президента Кыргызской Республики Каныбек Туманбаев получил строгое замечание от президента Садыра Жапарова за допущенный эмоциональный тон в ходе встречи с торговцами Ошского рынка. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

"Глава государства подчеркнул, что при взаимодействии с населением необходимо соблюдать нормы этики, выдержанность и культуру общения, а также поручил всем государственным служащим выстраивать корректный и уважительный диалог с гражданами", - говорится в сообщении Алагозова.