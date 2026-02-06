Джон Поммершайм обозначил истинные приоритеты Вашингтона в Бишкеке

На итоговой сессии бизнес-форума "B5+1" в Бишкеке заместитель помощника госсекретаря США Джон Марк Поммершайм озвучил три направления сотрудничества с регионом. Однако за дипломатической риторикой о "прозрачности" и "человеческом капитале" просматривается вполне прагматичный расчет, указывающий на то, что реальные интересы Белого дома могут быть сосредоточены исключительно на ресурсном потенциале Центральной Азии.

Первый и третий приоритеты, озвученные американским дипломатом, выглядят скорее как декларативная "массовка". Расплывчатые формулировки об "улучшении деловой среды", поддержке стартапов и развитии Транскаспийского коридора создают необходимый информационный фон, но остаются малоконкретными. Это дает повод предположить, что данные пункты призваны лишь подготовить почву и логистику для более глубоких целей.

Истинный фокус американской стратегии, судя по всему, заложен во втором приоритете: торговля и инвестиции в энергетику и критически важные полезные ископаемые. На фоне глобальной гонки за ресурсами США открыто заявляют о необходимости наращивания сотрудничества в сфере критических минералов.

В такой логике даже развитие Транскаспийского маршрута и поддержка железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан могут рассматриваться не как помощь в региональной интеграции, а как создание эффективного пути для бесперебойного вывоза добытого сырья на западные рынки.