Зачем Центральной Азии мирный атом? Интервью с главой "Росатом ЦА"

В эксклюзивном интервью для "ВЭС 24" руководитель регионального центра "Росатом Центральная Азия" Алексей Дремучев рассказал о большой работе российской компании в регионе, среди приоритетов которой возведение первой в мире экспортной малой АЭС в Узбекистане, развитие ядерной медицины в Кыргызстане, модернизация энергетического сектора и реализация экологических инициатив.

Узбекистан: первый в мире экспортный контракт на строительство АСММ

- 2025 год стал знаковым для "Росатома" и его международных подразделений. Мы, со своей стороны, замечали, как менялось общественное мнение о компании со стороны экспертов и населения стран Центральной Азии. Например, проводя мероприятия по популяризации атомной энергетики, выяснилось, что в Узбекистане никого не нужно убеждать в преимуществах именно российских атомных технологий и их безопасном характере. Хотелось бы остановиться на этом моменте: в чем уникальность именно российской технологии, особенно когда речь идет о малых АЭС? Президент РФ Владимир Путин, выступая на международном форуме "Мировая атомная неделя", сообщил, что в 2030 году в Томской области планируется запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Значит ли это, что такие типы реакторов (которых больше не существует нигде в мире) будут использоваться на новых объектах "Росатома" в странах Центральной Азии?

- Вы верно отметили, что 2025 год стал знаковым для "Росатома": в прошлом году российская атомная промышленность отметила 80-летие. Мы чествовали ветеранов атомной отрасли, подвигом которых гордимся, мы вдохновляемся их достижениями и покоряем новые рубежи.

Одним из таких новых рубежей стал проект строительства АЭС в Узбекистане: мы приступили к сооружению АЭС малой мощности в республике. Это первый в мире экспортный контракт на строительство АСММ.

В мае машиностроительный дивизион "Росатома" начал изготовление реакторного оборудования: был отлит слиток из специальной легированной стали весом 205 тонн, из которого будет создан корпус будущего реактора РИТМ-200Н. А в октябре был дан старт ключевому этапу работ по сооружению АСММ - на площадке в Джизакской области началась разработка котлована под энергоблок АСММ, нам предстоит разработать порядка 1,5 млн куб. м грунта, глубина котлована достигнет 13 м.

Российская атомная станция малой мощности на основе реактора РИТМ-200Н уникальна, это не просто атомная станция малой мощности, проекты малой мощности существуют давно - с них и начиналась атомная энергетика. Проект Узбекистана уникален тем, что выбрана атомная станция малой мощности с реактором с интегральной компоновкой, а именно активная зона с парогенератором объединены в едином корпусе (в западной терминологии такую технологию принято называть ММР "малые модульные реакторы"). Это очевидный тренд развития атомной энергетики, подобные проекты пытаются сейчас реализовать многие страны мира, но на сегодняшний день референтные АСММ с реактором с интегральной компоновкой есть только у "Росатома" и Китая, остальные проекты существуют только на бумаге.

Наземную станцию на основе технологии РИТМ-200Н характеризуют компактность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности. Важно также отметить, что реактор РИТМ-200Н относится к поколению 3+, то есть соответствует всем постфукусимским требованиям по безопасности, в том числе предусматривается увеличение периода отвода тепла от реактора без участия человека до 72 часов.

Что касается системы замкнутого топливного цикла, то, действительно, "Росатом" дальше всех в мире продвинулся в развитии технологии по замыканию ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) - технологии IV поколения, предполагающей более высокую эффективность использования уранового топливного сырья, повышенные стандарты безопасности эксплуатации ядерных установок, а также значительное сокращение объемов образования ядерных отходов. Этот проект - "Прорыв" - предусматривает в своем составе реакторную установку БРЕСТ-300, работающую на быстрых нейтронах. У нас большой опыт в эксплуатации таких реакторов, в том числе благодаря блокам Белоярской АЭС.

Выбранные в настоящее время узбекским заказчиком проекты атомных электростанций предусматривают установку реакторов ВВЭР, водо-водяных энергетических реакторов, доказавших свою эффективность и безопасность многолетней работой. Это абсолютно другой проект.

И, конечно, отмечу, что в своей работе "Росатом" на первое место ставит безопасность и всегда предлагает зарубежным партнерам проверенные проекты, имеющие референции в России. Надзорные органы РФ выдали все необходимые лицензии на реализацию проекта "Прорыв", мы уверены в эффективности этой технологии. Возможно, позже руководством отрасли может быть принято решение о тиражировании этой технологии за рубежом, но пока говорить об этом преждевременно.

- Летом 2025 года узбекское агентство "Узатом" и российская госкорпорация "Росатом" подписали соглашение об изучении возможностей строительства атомной электростанции большой мощности в Узбекистане. В чем уникальность данного объекта? И главный вопрос - когда начнется строительство?

- 26 сентября на площадке "Мировой атомной недели" "Росатом" и "Узатом" подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в Республике Узбекистан, которое предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Мы договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Подписанные документы конкретизировали соглашение, достигнутые 20 июня на полях Петербургского международного экономического форума, о котором говорите вы.

Сейчас мы работаем над контрактом. Пока я не готов назвать точную дату начала строительства, предлагаю придерживаться восточной мудрости, гласящей, что "спешка от шайтана". О готовности к старту мы непременно сообщим.

АЭС такого типа, интегрированная, тоже уникальное решение. Комбинированная модель позволит обеспечить базовую нагрузку за счет большой генерации, а пиковые всплески потребления компенсировать малыми мощностями. Общая станционная инфраструктура, которая будет использоваться совместно для обеих категорий блоков, создает условия для экономии ресурсов на этапе строительства и эксплуатации. Когда АЭС заработает на полную мощность, то есть когда будут введены в эксплуатацию 2 реактора малой мощности и 2 реактора большой мощности, она сможет обеспечить до 14% общего энергопотребления в республике, вырабатывая порядка 17,2 миллиардов кВт·ч в год. Для Узбекистана, энергопотребление которого, по некоторым прогнозам, к 2030 году вырастет в 1,7 раза, АЭС, работающая 24 часа в сутки 7 дней в неделю, без преувеличения, может стать мощным сердцем, питающим страну.

Отдельно хочу остановиться на безопасности предлагаемой технологии, о реакторе РИТМ-200Н рассказал при ответе на предыдущий вопрос, реактор ВВЭР-1000 - один из самых безопасных и надежных на сегодняшний день, реактор также относится к поколению 3+. В России эксплуатируется 13 энергоблоков ВВЭР-1000, такие же энергоблоки эксплуатируются в Китае, Индии и Иране.

Медицина будущего сегодня

- Поговорим о медицине. "Росатом" совместно с кыргызскими партнерами приступил к реализации проекта по применению атомных технологий в здравоохранении. На базе Национального центра онкологии и гематологии будет создана радиофармацевтическая аптека, центр молекулярной визуализации и таргетной терапии. Какие конкретные преимущества получит здравоохранение Кыргызстана и как это скажется на пациентах?

- Действительно, "Росатом" и Министерство здравоохранения Кыргызстана уже несколько лет развивают плодотворное сотрудничество в области ядерной медицины. Уже многого удалось достичь. Так, после многолетнего простоя было введено в эксплуатацию отделение ядерной медицины Национального центра онкологии и гематологии в Бишкеке. Продолжаются поставки в отделение из России генераторов технеция и так называемых холодных наборов (реагентов для изготовления радиофармпрепаратов на основе технеция), необходимых для бесперебойной клинической работы. На базе этого отделения предполагается строительство ключевого инфраструктурного объекта для здравоохранения, науки и профессионального образования в Кыргызской Республике - полноформатного центра ядерной медицины. Его реализация направлена на решение задач, связанных с лекарственной безопасностью, импортозамещением, а также на улучшение демографических показателей. Этот проект соответствует целям устойчивого развития и укрепления экономического потенциала страны, что делает его важным как на государственном, так и на социальном уровнях.

Безусловно, главной целью проекта является обеспечение возможности своевременной диагностики и своевременного лечения сердечно-сосудистых, онкологических и неврологических заболеваний с использованием современных радиофармацевтических препаратов и высокотехнологичных методов ядерной медицины. Этот проект будет полезен не только для граждан Кыргызстана, но и для жителей соседних стран.

Ядерная энергетика - "зеленая" энергетика

- Не можем не отметить другое достижение "Росатома" в Кыргызстане - строительство первой ветроэнергетической станции. Уже поставлены ее лопасти, и, кажется, пройден нулевой цикл. Как в целом обстоят дела с вводом в эксплуатацию этого объекта? В чем принципиальный подход российских компаний, осуществляющих реализацию проектов в области "зеленой" энергетики?

- "Росатом" последовательно реализует стратегию по производству низкоуглеродной энергии на базе атомной и ветрогенерации и остается лидером "зеленой" энергетики России: госкорпорация обеспечивает 51% всей низкоуглеродной генерации в стране.

Суммарная мощность реализованных ветроэнергетических проектов "Росатома" в России составляет порядка 1,2 ГВт, и мы готовы применять накопленный опыт в дружественных для нас странах.

Нашим партнерам мы также предлагаем решения в области "зеленой" энергетики, опираясь на географические, инфраструктурные и экологические особенности страны. Для Кыргызстана ветер может стать одним из столпов обеспечения энергобезопасности страны. Мы рады, что наши кыргызские партнеры доверили нам реализацию строительства ветропарка в Иссык-Кульской области общей установленной мощностью 100 МВт. Проект движется по плану, сформированному в рамках заключенного инвестиционного соглашения. На сегодняшний день уже поставлена часть ключевых элементов для ветроустановок: башен, генераторов, гондол, ступиц и лопастей российского производства. Уже в следующем году мы рассчитываем залить первый фундамент ВЭУ.

- Проект по ликвидации "хвостохранилищ" в Кыргызстане и Таджикистане... Понятно, что сейчас Азия будет рассматривать варианты решения энергетических проблем, но как быть с экологией?

- Во-первых, у нас нет никаких сомнений в том, что ядерная энергетика - это "зеленая" энергетика. Это признали даже евроскептики, когда в 2022 году включили атомную энергетику в таксономию устойчивого финансирования. Более того, по данным исследования Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), которое проводилось с мая по октябрь 2021 года, АЭС на всем жизненном цикле производит наименьшее количество непрямых выбросов CO2 по сравнению с другими видами энергии, в том числе солнечной и ветроэнергетикой. Во-вторых, важно подчеркнуть, что работающая АЭС, в отличие от угольной генерации, вообще не производит выбросы CO2, речь именно о непрямых сопутствующих выбросах, связанных со строительством станции, привозом топлива, выводом из эксплуатации и т.д.

Когда мы говорим об атомной энергетике, людей часто пугают отходы. В этом году мы проводили показы фильма Оливера Стоуна "Атом" для студентов Узбекистана и Кыргызстана, и я бы хотел процитировать слова из этого фильма. "Ядерная отрасль - единственная среди энергетических, которая отвечает за свои отходы, потому что они радиоактивны. Ядерная отрасль может ответить на вопрос, где находится каждый грамм отходов с атомных станций. Обычно отходы хранятся в защищенных контейнерах на специальных полигонах. Про другие энергоносители такого не скажешь. Ни один человек в мире не пострадал от использованного ядерного топлива". И в этом же фильме режиссер отдельно отмечает, что, если собрать все отходы с американских АЭС за 60 лет (при этом они обеспечивали 20% электричества), то эти отходы легко поместятся в обычный супермаркет. Если мы зададим вопрос о солнечной энергетике, то вряд ли сможем получить ответ, какой безопасный способ утилизации панелей, есть ли он и, если нет, где через 20–25 лет мы будем хранить такое большое количество панелей?

Что касается наших проектов в Таджикистане и Кыргызстане по ликвидации "хвостохранилищ", то это как раз пример ответственного подхода "Росатома" - мы считаем, что итогом реализации проекта, будь то добыча урана или строительство и эксплуатация станции, должна стать "зеленая лужайка", то есть мы должны вернуть площадку к ее первоначальному виду. Такой подход мы сейчас применяем в России, технологии для этого появляются, совершенствуются каждый год, и я уверен, что через 100 лет, когда начатые сегодня проекты в атомной энергетике в странах Центральной Азии придут к своему логическом завершению, у нас будут все инструменты, чтобы на месте бывших АЭС появились абрикосовые сады.

Куда держит путь "Ледокол знаний"?

- Какова стратегия "Росатома" в области подготовки специалистов для работы с "мирным атомом", включая применение "мирного атома" в медицинских нуждах?

- "Росатом" уделяет особое внимание подготовке национальных кадров, поскольку только высококвалифицированный персонал сможет обеспечить надежную эксплуатацию промышленных реакторов. Минобрнауки России в рамках сотрудничества с "Росатомом" предоставляет квоты на обучение иностранных студентов в российских вузах по атомным и смежным специальностям, а также возможность прохождения производственной практики, в том числе на действующих объектах российской атомной промышленности. Кроме того, в 2019 году в Ташкенте открылся филиал НИЯУ МИФИ. Кстати, открытие филиала было отмечено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) среди пяти лучших практик Узбекистана, рекомендованных другим странам-новичкам при развитии своей национальной ядерно-энергетической программы. Филиал уже выпустил 161 бакалавра, большая часть выпускников продолжила обучение в магистратуре в головном вузе в Москве, часть поступила в зарубежные вузы, еще часть студентов приступила к работе в энергетической системе Узбекистана.

Работает филиал МИФИ и в Казахстане. Не могу не остановиться отдельно на Казахстане, этот год стал ключевым в наших отношениях с республикой. Как вы знаете, "Росатом" был выбран в качестве лидера международного консорциума по строительству в стране первой АЭС большой мощности. В августе прошла очень важная церемония начала фактических работ на площадке. Мы приступили по заказу наших казахстанских партнеров к проведению инженерных изысканий.

- Какие гуманитарные проекты "Росатом" реализует в Центральной Азии?

- В первую очередь, мы ориентируемся на студентов и школьников и реализуем ряд научно-просветительских мероприятий. В странах Центральной Азии мы проводим фестивали науки и атома, во время которых школьники и студенты в интерактивном формате могут познакомиться с миром атомных технологий. Как я уже отмечал выше, организовываем специальные мероприятия, такие как показы фильмов. В сотрудничестве с Русскими домами или партнерами проводим отбор школьников на Международные умные каникулы - это специальная программа "Росатома", которая позволяет зарубежным школьникам посетить российские детские лагеря, в том числе знаменитый "Артек".

Есть у нас замечательный проект "Ледокол знаний", в этом году школьники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана смогли отправиться в настоящую международную экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы", увидели китов и белых медведей в естественной среде обитания, пообщались с экспертами и узнали много нового не только об атомной энергетике, но и о мировом океане, космосе, экологии и многом другом, а также нашли новых друзей и единомышленников.