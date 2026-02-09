В Чуйской области раскрыли схему регистрации авто с участием чиновников

В Чуйской области задержаны трое сотрудников Бишкекского городского отдела Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами президента КР. Их подозревают в незаконной регистрации автомобилей по поддельным документам. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

Как сообщили в ГУВД региона, задержание стало результатом расследования ранее выявленной устойчивой преступной группы, занимавшейся изготовлением фиктивных свидетельств об окончании автошкол.

По данным следствия, организаторами схемы являлись директора частных автошкол Б.Т. и М.А., а также посредник И.Т. Они получали от граждан, в том числе находившихся за пределами Кыргызстана, от 40 до 120 тысяч сомов за оформление подложных документов без фактического прохождения обучения. После этого "слушателей" фиктивно регистрировали на государственном портале, что позволяло им получать допуск к экзаменам на водительские удостоверения.

Установлено, что только через одного посредника в автошколы были зачислены 244 человека, а сумма незаконно полученных средств составила 2 760 850 сомов. Уголовное дело возбуждено по статье 379 УК КР "Подделка документов". Организаторы схемы задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Во время обысков правоохранители изъяли 200 журналов учета обучающихся водителей, 160 свидетельств об окончании курсов, 264 иных документа, восемь электронных носителей информации, а также охотничье ружье с 40 патронами. Изъятые предметы признаны вещественными доказательствами.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий милиция установила, что преступная группа организовала также незаконную регистрацию транспортных средств, ввезенных из сопредельных государств. По версии следствия, сотрудники госцентра обеспечивали фиктивное внесение данных в регистрационные базы и постановку автомобилей на учет с использованием поддельных свидетельств и регистрационных документов.

Среди задержанных главный специалист С.Д., а также специалисты К.У. и У.А. Все они водворены в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.