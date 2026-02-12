Погода
Камила Талиева: Нельзя наносить удар ножом в спину

- Карыпбай кызы Толгонай
Заседание Жогорку Кенеша сегодня прошло на повышенных тонах. На фоне отставки торага Нурланбека Тургунбек уулу депутат Камила Талиева выступила с резким заявлением, затронув не только ситуацию в парламенте, но и отношения между первыми лицами государства.

По словам Талиевой, в последние дни ей звонят избиратели люди переживают и не понимают, что происходит. Политические события, как она отметила, развиваются слишком быстро, и это вызывает тревогу в обществе.

Депутат заявила, что президента Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева "рассорили сплетники". По ее мнению, кому-то оказалось не по душе, что два соратника многое сделали для страны.

Особенно жестко она высказалась в адрес одного из вице-премьер-министров, который, по ее словам, "бегает и вносит раскол", вместо того чтобы заниматься реальной работой. Талиева подчеркнула, что недавние заявления этого чиновника фактически свели к нулю достижения Камчыбека Ташиева.

Имя вице-премьера в зале прямо не прозвучало. Однако многие депутаты связывают эти слова с Эдилем Байсаловым, который накануне опубликовал пост по поводу отставки Ташиева. Его публикация активно обсуждалась в политических кругах и в соцсетях.

"Пусть сначала попробует прослужить народу так, как Камчыбек Кыдыршаевич", - заявила Талиева, добавив, что некоторые чиновники ведут себя "как блогеры".

Говоря об уходе Нурланбека Тургунбек уулу с должности торага, депутат подчеркнула, что в парламенте не должны действовать методами закулисных интриг. По ее словам, торага не делил депутатов и не вносил рознь. Тем не менее в последние дни, как она выразилась, некоторые "бегали то туда, то сюда", и в итоге все закончилось отставкой.

"Нельзя наносить удар ножом в спину", - сказала Талиева.

Она призналась, что ожидала от коллег более активной позиции. По ее словам, во время обсуждений слово взял лишь Умбеталы Кадыралиев, остальные предпочли промолчать.

Депутат предложила парламенту выступить с коллективным обращением к президенту по поводу ситуации с отставкой Камчыбека Ташиева. По ее мнению, происходящее необходимо остановить, чтобы не допустить дальнейшего углубления конфликта.

"Люди звонят, переживают, будто отца лишились", - отметила Талиева.

В завершение она подчеркнула, что парламент это не просто место для утверждения повестки дня, а полноценная политическая площадка. В Жогорку Кенеше, по ее словам, должны работать люди, способные выдерживать давление, а не те, кто идет ради спокойствия и зарплаты.


