В Бишкеке ГКНБ задержал троих сотрудников милиции

ГКНБ КР в ходе следственных мероприятий задержал троих сотрудников Службы общественной безопасности УВД Свердловского района столицы. Милиционеров подозревают в служебной халатности и подделке официальных документов.

По данным спецслужб, фигурантами дела стали младший лейтенант А. у. К., лейтенант милиции К. А. Т. и капитан милиции К. М. К. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 378 Уголовного кодекса КР (сокрытие другого преступления либо содействие его совершению).

На данный момент все трое водворены в следственный изолятор ГКНБ. В рамках досудебного производства проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела.