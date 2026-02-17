Погода
$ 87.45 - 87.74
€ 103.42 - 104.27

В Бишкеке ГКНБ задержал троих сотрудников милиции

578  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в ходе следственных мероприятий задержал троих сотрудников Службы общественной безопасности УВД Свердловского района столицы. Милиционеров подозревают в служебной халатности и подделке официальных документов.

По данным спецслужб, фигурантами дела стали младший лейтенант А. у. К., лейтенант милиции К. А. Т. и капитан милиции К. М. К. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 378 Уголовного кодекса КР (сокрытие другого преступления либо содействие его совершению).

На данный момент все трое водворены в следственный изолятор ГКНБ. В рамках досудебного производства проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455582
Теги:
ГКНБ, задержание, Свердловский район, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  