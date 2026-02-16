Как в Бишкеке возродили семейное дело турецкого кондитера

В Бишкеке открылось новое турецкое кафе. Корреспондент издания VB.KG побывала на открытии и узнала историю, которая стоит за его появлением.

Владелец заведения Фуркан Каптаноглу рассказывает, что его путь связан не только с бизнесом, но и с семейными традициями. В далёком 1959 году его отец открыл кофейню, где продавал фирменное мороженое и сладости. Так началась история рецепта, который передавался в семье из поколения в поколение.

Знаменитое мороженое Maraş dondurması родом из турецкого города Кахраманмараш. Отец предпринимателя готовил этот десерт по классическому региональному рецепту, который впоследствии стал семейной традицией.

Фуркан Каптаноглу живёт в Кыргызстане более двадцати лет. Здесь он учился, создал семью и решил развивать дело, связанное с турецкой гастрономической культурой.

Три года назад разрушительное землетрясение в Турции затронуло его родной регион. Во время трагедии погиб его брат, работавший врачом. После этих событий предприниматель принял решение продолжить семейное дело и сохранить рецепт отца. Тогда же в Бишкеке появилась первая точка с традиционным турецким мороженым.

Со временем он решил открыть ресторан. Ассортимент расширился блюдами южной турецкой кухни. Особое место заняли блюда, приготовленные в печи на подносе- тепси. Такой способ запекания мяса и овощей распространён в регионе Кахраманмараш и соседнем Газиантепе и считается одной из гастрономических визитных карточек юго-востока Турции.

Турецкая кухня известна своим разнообразием, однако южные регионы страны особенно славятся насыщенными вкусами, использованием специй и мясных блюд. Кахраманмараш и Газиантеп часто называют гастрономическими центрами Турции, где сформировались рецепты, известные далеко за пределами страны.

По словам Фуркана Каптаноглу, его цель не просто готовить еду, а делиться частью культуры своего региона. Он отмечает, что блюда, знакомые с детства, помогают сохранить связь с родиной и одновременно становятся близкими людям в другой стране.