Семейное насилие или фейковая атака? Эльдар Сулайманов решил сдать мандат

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" Эльдар Сулайманов подал заявление о добровольном сложении полномочий. ЦИК КР планирует рассмотреть его обращение сегодня на очередном заседании.

Официальные причины такого решения пока не озвучиваются, однако уход депутата происходит на фоне череды публичных скандалов. Ранее бывшая супруга Сулайманова публично обвинила его в совершении семейного насилия. Сам народный избранник эти обвинения категорически отрицал.

Также согласно данным журналиста Болота Темирова, сеть фейковых аккаунтов, занимавшаяся дискредитацией бывшей жены депутата в социальных сетях, ранее была замечена в аналогичных атаках против Шаирбека и Тай-Мураса Ташиевых. Но сразу после предупреждения главы пресс-службы президента Дайырбека Орунбекова об уголовной ответственности провокационные материалы против семьи Ташиева были удалены. Более того, исчезли и аккаунты авторов этих публикаций.

Эльдар Сулайманов пришел в парламент в 2021 году. Ожидается, что после решения ЦИК его место в Жогорку Кенеше займет следующий по списку кандидат от партии.