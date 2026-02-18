Блины, костры и хороводы: все места празднования Масленицы в Кыргызстане

Посольство России в Кыргызстане представило программу масленичных гуляний, которые пройдут по всей стране в феврале. Организаторы обещают традиционные проводы зимы с размахом, то есть гостей ждут горячие блины, праздничные хороводы, игры и символическое сожжение чучела. Чтобы жители не запутались в датах, был опубликован полный список локаций.
Основные торжества развернутся в двух городах и нескольких селах, при этом старт праздника будет дан на юге страны, а кульминация придется на ближайшее воскресенье.
График и места проведения гуляний:
В Бишкеке на Пушкина 78 программа обещает быть особенно яркой, там выступят творческие коллективы "Сувенир", "Улыбка" и "Исламей". Организаторы призывают приходить всей семьей, чтобы вместе встретить весну в атмосфере дружбы и веселья.