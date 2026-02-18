Блины, костры и хороводы: все места празднования Масленицы в Кыргызстане

Посольство России в Кыргызстане представило программу масленичных гуляний, которые пройдут по всей стране в феврале. Организаторы обещают традиционные проводы зимы с размахом, то есть гостей ждут горячие блины, праздничные хороводы, игры и символическое сожжение чучела. Чтобы жители не запутались в датах, был опубликован полный список локаций.

Основные торжества развернутся в двух городах и нескольких селах, при этом старт праздника будет дан на юге страны, а кульминация придется на ближайшее воскресенье.

График и места проведения гуляний:

18 февраля (г. Ош): 12.00, Русский дом в Оше, ул. Бобулова, 72. 22 февраля (г. Токмок): 10.00, Центральная площадь, ул. Сарбагышева, 80а (ориентир - центральная библиотека). 22 февраля (г. Бишкек): 11.00, площадка перед Министерством культуры и Ассамблеей народа Кыргызстана (ул. Пушкина, 78). 22 февраля (г. Бишкек): 11.00, парк "Карагачевая роща". 22 февраля (г. Кант): 11.00, Центральная площадь напротив акимиата (ул. Абдраимова, 74). 22 февраля (г. Кара-Балта): 11.00, Центральная площадь у ДК им. В.И. Ленина (ул. Ленина, 2). 22 февраля (с. Ленинское): 11.00, площадь возле Храма Рождества Пресвятой Богородицы. 22 февраля (г. Ош): 12.00, Аллея Дружбы России и Кыргызстана (ориентир - Храм Архистратига Михаила). 22 февраля (с. Беловодское): 15.00, Центральный парк.

В Бишкеке на Пушкина 78 программа обещает быть особенно яркой, там выступят творческие коллективы "Сувенир", "Улыбка" и "Исламей". Организаторы призывают приходить всей семьей, чтобы вместе встретить весну в атмосфере дружбы и веселья.