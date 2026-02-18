Погода
В парке "Ала-Арча" появилась новая канатная дорога

Сегодня в государственном природном парке "Ала-Арча" официально открывается новая канатная дорога при участии руководства страны. Об этом сообщил директор Департамента туризма КР Эрденет Касымов в эфире программы "Элден собол" агентства "Кабар".

По его словам, на вершине горы возводятся гостиница и заведения общественного питания с соблюдением экологических стандартов.

"В ближайшем будущем мы стремимся развивать каждый уголок Кыргызстана до уровня "Ала-Арчи". В Караколе и Нарыне уже строится туристический объект "Салкын-Тор", а в заповеднике "Сары-Челек" в Джалал-Абаде улучшается базовая инфраструктура и ремонтируются дороги", - отметил Эрденет Касымов.


Теги:
Ала-Арча, парк, Кыргызстан
