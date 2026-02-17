Хотите забыть о стрессе? Берите пример с торговцев с ярмарки в Бишкеке

Продавцы столичной агроярмарки, которая каждые выходные шумит на площади имени Турдакуна Усубалиева, в будние дни меняют торговые прилавки на маршруты милосердия. Фермеры и предприниматели везут свежие продукты в приют "Коломто" и другие социальные объекты города. Там их уже знают и ждут с улыбками, а сами визиты давно перестали быть просто отгрузкой товара и превратились в добрую традицию. "Мы сами становимся добрее", - признаются участники акции, когда видят радость в глазах подопечных приютов.

Этот душевный порыв совпал с необычным праздником - Днем спонтанного проявления доброты. К тому же в этом году кыргызстанцы уже живут в предвкушении священного месяца Рамазан, который начнется 19 февраля. Психологи в беседах с VB.KG подтверждают, что когда мы делимся с другими, уровень счастья внутри нас зашкаливает. Причем совершенно неважно, есть ли у вас в кармане лишний миллион или вы просто угостили прохожего последней конфетой из сумочки.

Наука смотрит на это еще глубже. Оказывается, добрые дела реально укрепляют наш иммунитет. Исследования показывают, что альтруизм снижает уровень стресса и даже подавляет воспалительные процессы в организме. Ученые из Китая доказали, что помощь окружающим объективно притупляет физическую боль, а их коллеги из Тель-Авивского университета сделали любопытное открытие. Выяснилось, что добрые люди на подсознательном уровне кажутся окружающим более красивыми и внешне привлекательными.

Кроме того, доброта - это лучший тренажер для сердца. Позитивные эмоции помогают нормализовать давление и берегут сердечную мышцу, тогда как злоба и гнев буквально изнашивают наш "мотор". Получается, что бишкекские фермеры, делясь своим урожаем с теми, кому сейчас трудно, делают бесценный подарок и себе. Они лишний раз доказывают, что в наше непростое время самая надежная валюта - это человечность и искренняя улыбка.