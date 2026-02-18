Садыр Жапаров пообещал жесткие меры силовикам за давление на инвесторов

Сегодня, 18 февраля, президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в открытии первой в стране гондольной канатной дороги, построенной в государственном природном парке "Ала-Арча". Проект реализован совместно с мировым лидером в этой отрасли - австрийской компанией Doppelmayr. Новая трасса протяженностью один километр способна перевозить до тысячи человек в час, открывая доступ к горным вершинам как для кыргызстанцев, так и для иностранных туристов.

Выступая на церемонии, глава государства подчеркнул, что это лишь начало масштабной трансформации парка. В планах - второй этап строительства, который увеличит протяженность канатной дороги до 12 километров, охватив самые живописные участки. Кроме того, в "Ала-Арче" уже возводятся современные коттеджи, родельбан и пятизвездочный отель с бассейном. Садыр Жапаров отметил впечатляющий финансовый результат реформ: благодаря цифровизации и искоренению наличных платежей доходы парка выросли почти в 9 раз - с 29 млн сомов в 2020 году до рекордных 262 млн сомов в 2025-м.

Особое внимание в своей речи президент уделил защите инвесторов и предпринимателей. Обращаясь к представителям правоохранительных органов, Садыр Жапаров выступил с жестким предупреждением, потребовав прекратить любое необоснованное вмешательство в работу бизнеса.

"Не оказывайте безосновательного давления на предпринимателей, которые вносят вклад в развитие государства. Если я услышу хотя бы о намеке на давление, прошу не обижаться", - отрезал президент, напомнив, что в стране действует мораторий на необоснованные проверки. При этом он призвал бизнес работать честно и своевременно платить налоги в ответ на созданные государством благоприятные условия.

В завершение визита глава государства осмотрел новые объекты гостиничной инфраструктуры парка. Он подтвердил, что стратегическая цель властей - представить Кыргызстан миру как страну горного туризма, внедряя современные стандарты сервиса во всех регионах, включая строящийся на Иссык-Куле комплекс "Ала-Тоо Резорт".