Погода
$ 87.47 - 87.78
€ 103.42 - 104.27

Садыр Жапаров пообещал жесткие меры силовикам за давление на инвесторов

93  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 18 февраля, президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в открытии первой в стране гондольной канатной дороги, построенной в государственном природном парке "Ала-Арча". Проект реализован совместно с мировым лидером в этой отрасли - австрийской компанией Doppelmayr. Новая трасса протяженностью один километр способна перевозить до тысячи человек в час, открывая доступ к горным вершинам как для кыргызстанцев, так и для иностранных туристов.

Выступая на церемонии, глава государства подчеркнул, что это лишь начало масштабной трансформации парка. В планах - второй этап строительства, который увеличит протяженность канатной дороги до 12 километров, охватив самые живописные участки. Кроме того, в "Ала-Арче" уже возводятся современные коттеджи, родельбан и пятизвездочный отель с бассейном. Садыр Жапаров отметил впечатляющий финансовый результат реформ: благодаря цифровизации и искоренению наличных платежей доходы парка выросли почти в 9 раз - с 29 млн сомов в 2020 году до рекордных 262 млн сомов в 2025-м.

Особое внимание в своей речи президент уделил защите инвесторов и предпринимателей. Обращаясь к представителям правоохранительных органов, Садыр Жапаров выступил с жестким предупреждением, потребовав прекратить любое необоснованное вмешательство в работу бизнеса.

"Не оказывайте безосновательного давления на предпринимателей, которые вносят вклад в развитие государства. Если я услышу хотя бы о намеке на давление, прошу не обижаться", - отрезал президент, напомнив, что в стране действует мораторий на необоснованные проверки. При этом он призвал бизнес работать честно и своевременно платить налоги в ответ на созданные государством благоприятные условия.

В завершение визита глава государства осмотрел новые объекты гостиничной инфраструктуры парка. Он подтвердил, что стратегическая цель властей - представить Кыргызстан миру как страну горного туризма, внедряя современные стандарты сервиса во всех регионах, включая строящийся на Иссык-Куле комплекс "Ала-Тоо Резорт".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455668
Теги:
Ала-Арча, президент, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  