Умер один из символов кыргызского футбола Георгий Шевченко

Футбольная ассоциация Кыргызстана с глубокой скорбью сообщила о кончине на 85-м году жизни заслуженного мастера спорта СССР, ветерана кыргызского футбола Георгий Шевченко.

Георгий Алексеевич выступал за легендарную команду "Алга" с 1965 по 1971 год, отличаясь стратегическим мышлением, надежной игрой в защите и умением организовать команду. За это товарищи по команде прозвали его "Рихард Зорге". В дебютном матче "Алга" уверенно победила "Пахтакор" со счетом 4:1, и Шевченко стал одним из авторов голов.

Особое значение имел сезон 1967 года, когда "Алга" была близка к выходу в высшую лигу. По итогам сезона Георгию Шевченко и его партнерам было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

После завершения карьеры в 1971 году Шевченко стал тренером, работал с молодыми футболистами и проявил себя как талантливый педагог. Под его руководством воспитанники команды заняли третье место на первенстве СССР среди юношей.

Кыргызский футбол потерял легенду, однако наследие и достижения Георгия Шевченко навсегда останутся в истории спорта.


