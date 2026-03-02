Воздержитесь от поспешных решений. Гороскоп с 2 по 8 марта

Первое полное ленное затмение этого года состоится во вторник, 3 марта. В этот день же день Полнолуние. Завершается коридор затмений, но эмоциональные встряски характерны практически для всей недели, особенно её первой половины. Воздержитесь от поспешных решений, не обращайте внимание на интриги и слухи. Возникающая тревожность способна привести к необдуманным поступкам. Усилившиеся фобии, мнительность способны усложнить ситуацию. Берегите чувства и отношения. Увеличивается риск мошенничества. Сохраняя эмоциональное спокойствие и равновесие, удастся справиться с потоком неприятных новостей, а также сохранить дружбу, семейные и личные отношения. В понедельник предстоит работать со вспышками гнев, резкостью. Обратите внимание на сердце. День располагает к посещению парикмахера. Во вторник, в день лунного затмение, особенно болезненно могут восприниматься критика, замечания. Повышенная обидчивость и ранимость характерна для этого дня. Воздержитесь от выяснения отношений, крупных покупок, сделок с недвижимостью. Обратите внимание на кишечник. . В среду повышенное внимание к деталям остаётся сильной, что может послужить причиной к возникновению навязчивых мыслей. Воздержитесь от споров в доме. Четверг и пятница благоприятны для проработки конфликтных ситуаций. Поиск компромисса может увенчаться успехом. Можно совершать покупки и сделки. Дни удачны для посещения парикмахера и косметолога. Суббота и воскресенье располагают к медитациям, работе с подсознанием.

Овен – рано опускать руки, столкнувшись с непониманием и получением отрицательного ответа на важное сообщение. Вокруг происходит много интересного, что выпадает из вашего поля зрения. Совет руководства и влиятельных людей, поддержка новых знакомых натолкнут на интересные идеи, которые станут выходом из тупика. Небольшие успехи в делах, ободряющие сообщения близких людей помогут отыскать лазейку для претворения в жизнь давних планов.

Телец - думая только о том, где достать деньги для желаемых покупок или коммерческих сделок, вы можете потерять спокойствие и в конечном итоге стать заложником навязанных кем-то желаний. Воздержитесь от кредитов. Пересмотрите планы и цели. Выбрав другие приоритеты, вы без существенных затрат преуспеете в делах, а также придумайте способ оригинально и ненакладно для бюджета поздравить с праздником, доставив при этом настоящий восторг.

Близнецы – пора уже привыкнуть к ворчанию руководства и деловых партнёров. Без каверзных вопросов и замечаний они не могут обойтись, такой уж у них характер. Вскоре настроение поменяется и эта черта их характера станет менее заметной, а пока лишний раз не беспокойте с просьбами и запросами. Морально поддержат коллеги, а небольшие финансовые поступления позволят сделать подарки, бюджет которых изначально выше запланированного.

Рак – полученные известия неприятны, но не трагичны, а потому не падайте духом. Возможно некоторые встречи и поездки будут отложены в последний момент отчасти из-за плохой погоды. Зато появится возможность отдохнуть, привести в порядок здоровье и нервы и в хорошем настроении устроить в скором времени отложенные встречи и поездки. Полученные подарки и комплименты влиятельных людей станут полной неожиданностью, что внесёт лепту в создании празднично-весеннего настроения.

Лев – либо неразделённая любовь, либо неполученные вовремя деньги, на которые вы рассчитывали, а возможно и то и другое, станут причиной хандры. Реальность будет отличаться от желаемой, но и это поправимо. Деньги придут с небольшим опозданием, да и ответ от любимого человека окажется вселяющим надежду, если только не торопить. После периода неопределённости и томительного ожидания, свидания и поездки состоятся, а вечеринка окажется намного увлекательнее задуманной изначально.

Дева – разногласия в доме станут заключительным аккордом в череде разногласий. Выдержав очередную порцию критики, главный смысл которых окажется прежним, и не поставив точку в отношениях, вы перевернёте не самую лучшую страницу жизни и приступите к созданию новой главы, главные лица в которой останутся прежними. Настроение поднимут небольшие финансовые поступления, которых вполне хватит для проведения праздничных вечеринок и подарков.

Весы – оставьте в покое людей, с которыми никак не удаётся встретиться. Неоднократно обговорив дату и время встречи, вы всё же получите отказ в последний момент. Возможно это и к лучшему. Суета при некомфортной погоде может утомить. Взамен несостоявшихся деловых и дружеских встреч, вечеринок и свиданий, состоятся другие, что не только вернёт хорошее настроение, но и создаст много новых и жизнеспособных планов.

Скорпион – финансовые затруднения пока сохранятся, но они не станут серьёзной помехой для поездок, общения с друзьями и деловыми партнёрами, свиданий и вечеринок, если не зацикливаться на заведомо непосильных для бюджета тратах. Получив заряд оптимизма и бодрости от общения, удастся свежим взглядом оценить возможности и найти способ для пополнения казны. К празднику финансовые проблемы начнут решаться, и необходимые покупки будут сделаны.

Стрелец – домочадцы не смогут удержаться от критики в ваш адрес. Скорее всего ваши взгляды и некоторые планы мешают общению, а потому возьмите на заметку слова близких людей. Отбросив устаревшие принципы, вы проще начнёте смотреть на жизнь и вместе с приходом весны начнёте преображаться. Обиды покажутся смешными даже вам, и оставив их в прошлом, вы сможете прийти к успеху не только в делах и учёбе, но и в делах амурных.

Козерог – слухи не будут давать покоя. Возвращаясь в мыслях к неприятному разговору, вы лишаете себя спокойствия, что отразится и на здоровье. Отдохните и назойливые мысли перестанут вас преследовать. Восстановится здоровье и настроение, что даст силы для новых деловых встреч, переговоров и конечно вечеринок, свиданий. Повысится самооценка, а недоброжелатели окажутся поверженными. Получение доходов и подарков станет хорошим завершением недели, которая началась с тревог.

Водолей – оставив предложения коллег и деловых партнёров без внимания, вы не ввяжитесь в затратные проекты, а также избежите ненужных покупок. Оставшись наедине со своими мыслями, вы поймёте как поступить в данный момент, и благодаря подсказкам интуиции, поправите материальное положение. Освободившись от финансовых проблем, вы сможете получить удовольствие от праздничных вечеринок, поездок и свиданий, искренне радуясь общению.

Рыбы – смените тему для разговора, не возвращаясь к обсуждению проблемных вопросов как на работе, так и дома. Это в очередной раз испортит настроение, но ничего по сути не изменит. Выберите подходящий момент для объяснения в чувствах, устройте романтичный ужин, даже не дожидаясь праздника, и настроение близких людей изменится, а вместе с ним вернётся оптимизм и к вам, что поможет найти иные способы для устранения проблем на работе.

Астролог Андрей Рязанцев