Смена эпох: Кыргызстан на перекрестке реформ

Кыргызстан всегда был уникальной точкой на карте Центральной Азии. Если соседи выстраивали системы, основанные на долговечной вертикали власти, то в Бишкеке стабильность часто оборачивалась бурной сменой декораций. Три революции за тридцать лет независимости - это не просто статистика, это маркер глубокого социального запроса на справедливость и подотчетность власти.

Недавние, особенно бурные, конституционные реформы и резкий переход к суперпрезидентской форме правления вызвали бурю споров как внутри страны, так и среди внешних наблюдателей. Вопрос, который висит в воздухе, прост и драматичен: Кыргызстан, проведя очередную реформу, действительно сделал шаг вперед к более эффективному управлению и стабильности?

Корни недавних перемен лежат не столько в желании одного лидера укрепить власть, сколько в глубочайшем кризисе доверия к старым институтам. Команда президента сработала. За 2025 "Индекс доверия населения" остановился на отметке 46,2 балла. Это на 18% больше, чем в 2024 году. "Столь значительный рост индекса является прямым подтверждением высокого доверия населения к политическому курсу, проводимому президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, и результатам работы его команды. Глубокие социально-экономические преобразования, реализуемые в стране в последние годы, наглядно демонстрируют качественное повышение эффективности работы государственных органов и их ориентированность на запросы общества", - отметил глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Предыдущая система, основанная на сложном парламентском балансе ("президент с сильным парламентом"), часто приводила к параличу власти. Законодатели, оторванные от реальных проблем, бесконечно торговались, а правительства менялись быстрее, чем успевали утвердить бюджет.

Сторонники недавних изменений апеллировали к необходимости повышения эффективности. Они утверждали: стране, которая борется с коррупцией, бедностью и необходимостью внешнего маневрирования, нужен сильный, единый центр принятия решений. Президент, получивший широкие полномочия, должен стать гарантом того, что законы будут исполняться, а не становиться предметом торга.

В феврале 2026 года в стране был проведён опрос. Согласно ему, деятельность Садыра Жапарова на посту президента поддерживают 81% населения. При этом 75% респондентов заявили, что безусловно доверяют главе государства и считают, что он успешно выполняет свои обязанности.

Конституционные поправки, принятые в 2021 году, по сути, переписали правила игры, значительно усилив исполнительную вертикаль. С точки зрения сторонников, это победа здравого смысла над политической анархией. Они видели в этом возможность наконец-то запустить долгожданные экономические и социальные реформы, не будучи парализованными постоянными политическими дрязгами.

Тем более у президента сильная команда. Однако даже в сильной команде бывают промахи. Так, 16 февраля в отставку были отправлены глава Минтранса Абсаттар Сыргыбаев, министр природных ресурсов Медер Машиев и руководитель МЧС Бообек Ажикеев. 24 февраля своих постов лишились  министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов и заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Глава Минтранса лишился своей должности вполне обоснованно. Ещё в 2024 году глава государства давал комментарий, где говорил о том, что знает о проблемах на дорогах Бишкека.

"Да, я в курсе о поступающих жалобах на состояние дорог в адрес Минтранса, в том числе и на улицах Бишкека. Есть и те, кто обращает внимание на то, что дороги, построенные министерством, некачественные и быстро приходят в негодность. Это тоже правильно. Однако есть ситуации, которые необходимо разъяснять общественности", - сказал Садыр Нургожоевич.

На днях в Кыргызстане сменился второй министр здравоохранения. Сначала был Эркин Чейчебаев, который до назначения был замминистра. Его сняли с должности, поставили Каныбека Досмамбетова, человека, который больше 20 лет проработал в силовом блоке. И неудивительно, что их снимают. В Минздраве огромные проблемы, которые копились годами. Как заметил экс-министр здравоохранения Чейчебаев в интервью "РГ", "корень проблем - в отсутствии комплексного стратегического видения развития онкологической службы. Все совершается хаотично".

В частности, очень остро стоит проблема нехватки кадров. В Кыргызстане самый низкий уровень обеспеченности медицинскими специалистами. Если в России на 100 тысяч населения - примерно 30 специалистов, то у нас лишь около 17. Причина - в низкой оплате труда. В итоге врачи уезжают из страны туда, где лучше условия и выше зарплата. В основном, конечно же, в Россию. Президентом ставились задачи по решению этих проблем, но реальные результаты работы недостаточны.

Понятное дело, что проблемы в этих отраслях с наскока не решить. Но решать-то их необходимо. И тут важное замечание: когда мы говорим о "сильной руке", неизбежно возникает вопрос об издержках. Устранение управленческого хаоса не должно вести к уничтожению системы сдержек и противовеса, механизмов парламентского контроля над работой чиновников.

Кыргызстан находится в переходном состоянии, где желание стабильности сосуществует с активностью и желанием участвовать в управлении страной. Реформы, безусловно, принесли определенную видимость эффективности и позволили провести ряд решений, которые были невозможны в прежней системе. В этом - их "победа".

Однако, если эта эффективность достигается ценой подавления оппозиции, ограничения СМИ и ослабления парламентского контроля, то это "победа", купленная слишком дорогой ценой. История показывает, что системы, где нет эффективных механизмов сдержки и противовесов, рано или поздно сталкиваются с новым витком недовольства.

Конечно, нельзя позволять, чтобы средства представительства и контроля использовались экстремистами или структурами, финансируемыми и управляемыми зарубежными "спонсорами". Но нельзя и полностью затормозить гражданскую активность.

Судьба Кыргызстана будет зависеть от того, сможет ли нынешнее руководство, обладая сильной властью, проявить политическую мудрость: не только решать проблемы, но и уважать право граждан на критику, не доводя ситуацию до неизбежного следующего "отката" или следующей революции. Пока же страна остается ярким, но тревожным примером того, как тонкая грань между сильным управлением и авторитарным правлением может быть пройдена очень быстро.

Полина Беккер


