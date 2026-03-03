В Кыргызстане создают условия для промышленного выращивания целебных трав

Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект, направленный на развитие промышленного культивирования лекарственных растений. Документ, изученный журналистами VB.KG, закладывает правовой фундамент для перехода от массового сбора дикоросов в горах к созданию специализированных аграрных плантаций. Эта инициатива рассматривается экспертами как стратегическая победа Кыргызстана в сфере сохранения биоразнообразия и устойчивого развития.

На сегодняшний день республика остается крупным поставщиком дикорастущего сырья, однако бесконтрольная заготовка трав в экосистемах Тянь-Шаня ведет к истощению редких видов, деградации пастбищ и нарушению почвенного покрова. Экологи подчеркивают, что сокращение растительного слоя в высокогорье напрямую подрывает кормовую базу диких животных, включая снежного барса, и провоцирует эрозию почв. Перенос производства на сельхозугодья позволит радикально снизить антропогенную нагрузку на хрупкие горные экосистемы.

Законопроект ориентирует рынок на переход от экстенсивной модели "собрал и продал" к современному агропроизводству с внедрением сертификации и системы прослеживаемости сырья. По расчетам аналитиков, это не только сохранит эндемичные виды растений, но и существенно повысит экспортный потенциал страны на растущем мировом рынке фитопрепаратов. Для фермеров в отдаленных регионах выращивание лекарственных культур может стать выгодной альтернативой традиционному растениеводству, особенно в условиях сложного климата.

Тем не менее специалисты предупреждают, что успех реформы зависит от комплексного подхода: создания четких механизмов лицензирования, обеспечения фермеров качественным семенным материалом и научного мониторинга состояния диких популяций. Только при эффективном контроле и поддержке производителей Кыргызстан сможет сбалансировать экономические выгоды с сохранением уникального природного наследия для будущих поколений.