В Беловодском прошла фермерская ярмарка с ценами ниже рыночных

В селе Беловодское Московского района 1 марта прошла масштабная фермерская ярмарка, организованная Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Местные жители смогли приобрести мясо, молочные изделия, овощи, фрукты и другие товары первой необходимости по ценам производителей, минуя цепочку посредников.

Основной задачей мероприятия стало сдерживание цен на продовольствие и обеспечение прямой связи между сельхозпроизводителями и покупателями. В ярмарке приняли участие как частные фермеры, так и крупные перерабатывающие предприятия региона. Особый акцент организаторы сделали на поддержке социально уязвимых слоев населения, для которых была предусмотрена возможность закупа продуктов по стоимости ниже среднерыночной.

В профильном ведомстве подчеркнули, что подобные акции помогают предотвратить необоснованное подорожание товаров на внутреннем рынке. В министерстве также заверили, что запасы продовольствия в республике сформированы в достаточном объеме, а государственные органы продолжают вести ежедневный мониторинг цен для поддержания стабильной ситуации в продовольственном секторе.