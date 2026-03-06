Погода
Милиция вновь задержала Даниэля Ажиева

Милиция вновь задержала Даниэля Ажиева. По данным ГУВД Чуйской области, 6 марта 2026 года примерно в 12:20 сотрудники милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали его на объездной автодороге города Токмок.

По данному факту ОВД города Токмок возбудило уголовное дело по статье 283 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Эта статья касается незаконного изготовления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта.

Ажиев задержан и водворен в ИВС.

В рамках уголовного дела назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

Напомним, Даниэль Ажиев ранее уже становился фигурантом резонансного уголовного дела. В июне 2023 года его задержали по подозрению в организации сети вебкам-студий. Тогда он пытался вылететь в ОАЭ через Узбекистан, однако был задержан в соседней стране и позже передан кыргызстанским правоохранительным органам.

В рамках расследования следственный решением суда был наложен арест на имущество Ажиева. В последующем в доход государства были обращены квартиры, дома и автомобили общей стоимостью около 262 млн сомов.

Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы. 18 февраля текущего года стало известно, что Ажиев был помилован указом президента.


