Укрупнение рыбных хозяйств и создание кооперативов - требование дня

В начале ноября текущего года специалисты Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провели плановый мониторинг рыбоводных хозяйств, расположенных в лесном фонде вокруг города Токмок. Целью межведомственной проверки стала оценка условий содержания рыбы и усиление координации для профилактики возможных заболеваний.

Мониторинг проходил с 4 по 6 ноября во исполнение протокольного поручения министра и в рамках годового плана работы ведомства. В совместном рейде приняли участие представители Департамента рыбной промышленности Министерства, Управления ветеринарии Чуйской области, а также Чуй-Бишкекского территориального управления ветеринарного и фитосанитарного контроля.

В ходе проверки эксперты оценили соответствие условий содержания рыбы действующим ветеринарно-санитарным и рыбоводно-биологическим нормам. Особое внимание уделялось консультационной поддержке предпринимателей по соблюдению требований технических регламентов, что является ключевым для повышения качества продукции.

По итогам мониторинга специалисты выявили ряд недостатков. Владельцам хозяйств были даны соответствующие рекомендации и предписания по их оперативному устранению.

В настоящее время Департамент рыбопромышленного комплекса активно работает с местными пользователями над развитием отрасли. Приоритетными задачами названы обеспечение выполнения всех санитарных требований, а также укрупнение хозяйств путем создания кооперативов для повышения экспортного потенциала кыргызстанской рыбы.

"Укрупнение хозяйств и повышение ответственности пользователей рыбных хозяйств является важным требованием сегодняшнего дня", - отмечают в пресс-службе Минсельхоза КР.

На данный момент в районе Токмока уже успешно функционируют три рыбоводных кооператива: "Рыбовод", "Спартак форель" и "Радужка". Работа по вовлечению других хозяйств в кооперативное движение продолжается.