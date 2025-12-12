Омар Ливаза впервые в финале ЧМ по боксу

Кыргызстанский боксер Омар Ливаза добился исторического результата, став первым представителем страны, который вышел в финал чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ливаза, выступающий в весовой категории до 63,5 кг, начал турнир с этапа 1/16 финала и уверенно прошёл всех соперников. На пути к решающему бою он последовательно одолел бойцов из Узбекистана, Армении, Азербайджана и Замбии.

В финальном поединке, назначенном на 13 декабря, кыргызстанец встретится с россиянином Ильёй Поповым.

Достижение Ливазы стало знаковым событием для кыргызстанского бокса и подчеркнуло растущий уровень национальной сборной на мировой арене.