Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана

Футбольная федерация Кыргызстана официально представила нового главного тренера национальной сборной. Им стал хорватский специалист Роберт Просинечки. Контракт подписан 10 декабря в присутствии президента КФБ Камчыбека Ташиева.

Соглашение рассчитано на 1 год и 1 месяц с возможностью продления ещё на три года при успешном выступлении команды на Кубке Азии-2027.

Просинечки - легенда мирового футбола, бывший игрок "Реала", "Барселоны" и "Црвены Звезды", а также бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года. Ранее он возглавлял национальные сборные Хорватии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины и Черногории.

Ожидается, что новый тренер приступит к работе в ближайшее время и представит план подготовки к ближайшим матчам.


