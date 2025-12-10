Бишкек создаёт "мини-Италию": открылся Fashion Hub для швейников

В Бишкеке состоялось открытие первого Fashion Hub в Кыргызстане нового пространства, которое объединяет локальные бренды, селлеров, дизайнеров и оптовых покупателей под одной крышей.

Директор по маркетингу Fashion Mall Жасур Парпиев отметил, что проект призван поддержать молодых кыргызстанских дизайнеров и способствовать развитию локальной модной индустрии:

"Мы собрали молодых дизайнеров Кыргызстана и предоставили им площадку, чтобы вовлечь их в швейную отрасль. Наша цель - создать здесь хаб для швейников: не только работать на зарубежные бренды, но и развивать собственные. Сейчас на этой площадке представлены около 100 компаний, ещё порядка 200 шоурумы и отечественные бренды.

Мы хотим, чтобы предприниматели из России, Казахстана, Таджикистана и других стран могли оформлять заказы не на рынках, а в профессиональных условиях. Я был в США на тренинге известного бренда Zara: каждые три года они меняют страну для производства. И если мы создадим необходимые условия, они могут выбрать и Кыргызстан.

Сегодня у многих швейников есть проблемы с финансами и сертификацией продукции. Если государство усилит поддержку отрасли, мы действительно можем стать "маленькой Италией". Пример Узбекистана показывает: при грамотной политике швейная индустрия быстро растёт. У нас в этой сфере уже занято около миллиона человек. Одной из причин закрытия ряда цехов стало то, что во время закрытия границ предприниматели работали неформально, а финансовой подушки хватало лишь на месяц. Поэтому важно, чтобы бизнес работал открыто и для этого государство уже создаёт условия", - заключил Парпиев.