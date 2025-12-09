Тюлеев перепутал бакиевские времена с ташиевскими

В мае этого года бизнесмен, политик, экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев замутил в центре некогда возглавляемого им города грандиозный проект. "Это будет настоящий подземный исторический город, - говорил он тогда. – Такие подземные города – редкость в мире. Здесь будет отражена древняя история и культура кыргызского народа".

Звучало очень красиво и многообещающе. Ради этого бишкекчане согласились подождать и потерпеть очевидные неудобства: большая территория в самом центре столицы оказалась перекрыта. Мало того что ни к ЦУМу, ни к ГУМу свободно не подойдёшь, так и для транспорта нет проезда – ещё больше загрузились и без того загруженные бишкекские улицы.

Впрочем, господин Тюлеев объяснял: его мегапроект как раз и направлен на то, чтобы решить проблему пробок и парковок. Основная, дескать, его цель – как раз разгрузить транспортный поток!

Что за "подземный исторический город" предполагалось построить? Необычный суперсовременный многоуровневый подземный переход. На первом уровне – подземная парковка на 220 автомобилей, на втором – торговые, социальные и сервисные объекты. Всё это соединено с торговыми центрами ЦУМ и ГУМ. Эскалаторы, лифты, все условия для людей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

"По поверхности будут двигаться только автомобили, - рассказывал Нариман Ташболотович, - а люди будут ходить под землёй. При этом верхняя часть перехода также будет благоустроена, высадят цветы, деревья, и это место станет одним из самых красивых в Бишкеке".

Вопрос: "А когда же мы сможем лицезреть эту красоту?" - горожан очень волновал. Потерпеть-то, конечно, можно, нам не привыкать. Но всё же – сколько именно терпеть? Сначала речь шла о том, что терпеть надо будет полтора-два года. Потом инициатор проекта решил поиграть в стахановца и публично заверил: движение по проспекту Чуй в районе ЦУМа и ГУМа откроется к 1 декабря 2025 года. Потом срок чуть сдвинулся – на 5-6 декабря. Сам же подземный комплекс обещал достроить к Новому году.

Нариман Ташболотович был полон оптимизма и призвал бишкекчан "не слушать грустных блогеров". Всё, дескать, идёт по вновь утверждённому плану, и осталось подождать совсем немножко.

А 8 декабря ход строительных работ проинспектировал генерал-полковник Камчыбек Ташиев. И обратил внимание на некоторые детали. Работы по укладке асфальта ещё продолжаются, а проезжая часть проспекта значительно сузилась.

Неужели таким оригинальным способом – сужением дороги – застройщик надеялся решить проблему пробок? В таком случае это действительно уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Уникальный своей… скажем так, странностью и нелогичностью.

Задержка же строительства, по словам Тюлеева, связана с тем, что в процессе проект претерпел изменения. Был расширен до улицы Ибраимова, а здание вместо двух этажей получило третий. В общем, маловато показалось королевство Нариману Ташболотовичу, разгуляться негде. Его широкая натура потребовала раздвижения до бесконечности сжатых сроков строительства и одновременного сужения проезжей части.

А горожане – ну что горожане? Не графья, ещё потерпят.

Только, видимо, подзабыл строитель подземного города, что строит он его не для себя и не так, как ему хочется. Работает для народа и обязан в первую очередь ориентироваться на народные нужды и народное удобство. Глава ГКНБ Ташиев так ему и сказал: "Проект должен решать вопросы горожан, а не ваши вопросы".

"Мне имущества не жаль, построим ещё лучше, - сказал в апреле 2017 года на пресс-конференции Нариман Тюлеев, к тому времени осуждённый, амнистированный и лишённый большого количества принадлежавших ему объектов. – Жаль, что президент убежал и все шишки получаем мы". Он имел в виду беглого президента Курманбека Бакиева, при котором сам высокопоставленный чиновник Тюлеев был, что называется, на коне. Тогда не принято было особо оглядываться на народ, советоваться с ним и что-то ему объяснять. Чиновничий аппарат по примеру главы государства тем и занимался, что решал за счёт народа свои личные проблемы и удовлетворял личные потребности и амбиции.

После переворота 2010 года многие из тех, кто работал при Бакиеве, были привлечены к уголовной ответственности. Не миновала чаша сия и Наримана Тюлеева. Сам он, впрочем, утверждал, что и уголовные дела, и судебный приговор в отношении него инициированы исключительно новым президентом Атамбаевым и исключительно на пустом месте. Из личной президентской неприязни. Вполне возможно, что так оно и было: в Кыргызстане в атамбаевскую эпоху многие пострадали просто из-за его личного неприязненного отношения.

Так или иначе, после все обвинения с Тюлеева были сняты, и новая власть в лице президента Садыра Жапарова и заместителя главы кабмина Камчыбека Ташиева дала ему полный карт-бланш: честно работайте на благо государства и народа – и будет вам счастье. И мегапроект в центре столицы ему одобрили, и не мешали – до тех пор, пока строительство не вышло из-под контроля и не стало переходить, в прямом и переносном смысле, все границы.

Генерал-полковник Ташиев решение принял по-военному чёткое и не подлежащее обсуждению: третий этаж снести, дорогу освободить, работы ускорить. А бишкекчане надеются в ближайшее время всё-таки увидеть чудо-подземку и ощутить хоть небольшое рассасывание пробок.