Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 99.90 - 100.80

Вингер "Челси" Педро Нето дисквалифицирован и оштрафован на 70 тысяч фунтов

208  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вингер "Челси" Педро Нето оштрафован на 70 000 фунтов стерлингов и дисквалифицирован на один матч Футбольной ассоциацией Англии (FA) за нарушение дисциплины в игре против "Арсенала". В результате он пропустит встречу Премьер-лиги против "Ньюкасла".

Инцидент произошел 1 марта, когда Нето получил две желтые карточки и был удален с поля. Игрок не покинул пределы газона вовремя, а также допустил оскорбительные высказывания в адрес судей. Независимая регуляторная комиссия рассмотрела дело и подтвердила санкции после признания футболистом своей вины.

Кроме того, в отношении игрока открыто отдельное дисциплинарное разбирательство УЕФА за инцидент с болбоем (мальчиком, подающим мячи) во время матча Лиги чемпионов против ПСЖ. Эти события происходят на фоне плотного календаря "Челси" и важных матчей на внутренней и европейской аренах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456634
Теги:
футбол
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  