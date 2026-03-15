Вингер "Челси" Педро Нето дисквалифицирован и оштрафован на 70 тысяч фунтов

Вингер "Челси" Педро Нето оштрафован на 70 000 фунтов стерлингов и дисквалифицирован на один матч Футбольной ассоциацией Англии (FA) за нарушение дисциплины в игре против "Арсенала". В результате он пропустит встречу Премьер-лиги против "Ньюкасла".

Инцидент произошел 1 марта, когда Нето получил две желтые карточки и был удален с поля. Игрок не покинул пределы газона вовремя, а также допустил оскорбительные высказывания в адрес судей. Независимая регуляторная комиссия рассмотрела дело и подтвердила санкции после признания футболистом своей вины.

Кроме того, в отношении игрока открыто отдельное дисциплинарное разбирательство УЕФА за инцидент с болбоем (мальчиком, подающим мячи) во время матча Лиги чемпионов против ПСЖ. Эти события происходят на фоне плотного календаря "Челси" и важных матчей на внутренней и европейской аренах.