Конор Макгрегор может пропустить турнир ЮФС у Белого дома

- Самуэль Деди Ирие
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что его участие в турнире, который планируется провести у Белого дома, пока остаётся под вопросом.

Ирландский боец не выходил в октагон почти четыре года (последний бой состоялся в июле 2021 года), однако рассчитывает вернуться к поединкам этим летом. Ранее ожидалось, что он выступит 14 июня, но теперь спортсмен сообщил, что его возвращение может быть перенесено на Международную бойцовскую неделю в июле.

По словам Макгрегора, переговоры с промоушеном продолжаются, и окончательное решение о месте и дате боя ещё не принято.

Напомним, что вероятным соперником ирландца считается американец Майкл Чендлер, с которым они должны были встретиться ещё после участия в реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Макгрегор рассматривается как один из участников турнира. При этом главным событием вечера может стать поединок чемпиона в тяжёлом весе Джона Джонса, который ведёт переговоры о бое против чемпиона в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейры.

Ожидается, что полный кард турнира будет объявлен в ближайшее время.


смешанные бои
