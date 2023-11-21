В недавнем выступлении на Генеральной Ассамблее ОOH, Президент Кыргызстана придал особую важность задаче сохранения природы и биоразнообразия.

Нурлан Нуркамилович Шапанов, директор компании DiGi в Кыргызстане, выносит цифровые технологии на передний план этой важной борьбы.

Любовь к природе с детства

Нурлан Нуркамилович родом из Алайского района Ошской области, и всегда испытывал глубокую привязанность к природе. Эта любовь стала определяющей чертой его жизни и вдохновила его выбрать экологический факультет Ошского университета. Вдохновение природой прочно укоренилось также в его семейной истории.

Его дедушка Аматов Козан организовал первый колхоз по содержанию и разведении яков в Алайском районе Ошской области.

Яки и маралы: сокровища Кыргызстана

Яки и маралы, символы Кыргызстана, обладают выдающимся культурным и экологическим значением для страны.

Шерсть яков используется для производства традиционных кыргызских изделий, таких как ковры, одежда и аксессуары. Это является важным источником дохода для местных жителей. Яковье мясо также является популярным продуктом питания в Кыргызстане, яковьи кости и рога могут быть использованы в ремесленных изделиях и украшениях.

Маралы, в свою очередь, представляют собой уникальных животных. Они являются источником ценного маралового оленьего рога, который используется в традиционной медицине и косметической промышленности. Также маралы имеют экологическую ценность, так как являются частью биоразнообразия Кыргызстана и способствуют сохранению природных экосистем.

Яки в культуре

История Кыргызстана неразрывно связана с яками как на локальном, так и на мировом уровне. В СССР был создан первый в мире фильм о яках под названием "Яки рождаются в снегу", который был вдохновлен реальными событиями и жизнью выдающегося человека, Козана Аматова, дедушки Нурлана.

Фильм "Яки рождаются в снегу" не только подчеркнул важность яков для природы и культуры Кыргызстана, но и пролил свет на богатую историю этого уникального региона.

DiGi и Кыргызский национальный университет: цифровое спасение природы

В современном мире ученые и экологи ищут инновационные подходы к защите биоразнообразия и природных ресурсов.

Компания DiGi под руководством Нурлана Шапанова совместно с КНУ имени Жусупа Баласагына используют передовые цифровые технологии для сбора данных о животных, включая яков и маралов, два уникальных вида, обитающих на территории Кыргызстана.

Сбор данных: первый шаг к спасению

Сбор данных о популяциях яков и маралов является первым этапом в обеспечении их выживания. Дроны, оснащенные специализированными камерами и современным программным обеспечением, собирают информацию о поведении, численности и миграционных путях этих животных.

Эти данные становятся бесценным ресурсом для экологов и ученых, и их анализ способствует разработке долгосрочных стратегий по сохранению природы.

Цифровой след на мировой арене

Когда DiGi завершит разработку и обучение нейронных сетей, Республика Кыргызстан получит уникальное преимущество на мировой арене в области мониторинга и сохранения природы. Данные, собранные и проанализированные на территории Кыргызстана, станут важным активом для всемирного сообщества, интересующегося вопросами сохранения природы и биоразнообразия.

Экологические кредиты: поощрение устойчивости

Для финансирования долгосрочных усилий по сохранению яков и маралов компания DiGi планирует выпуск экологических облигаций на Национальной бирже Кыргызстана.

Это создаст возможность для привлечения инвестиций и усилий по сохранению природы. Зарубежные инвесторы уже проявили интерес к этой инициативе, что подтверждает международное признание усилий Кыргызстана в области экологической ответственности.

Проект DiGi и Кыргызский национальный университет: путь к спасению природы

Этот проект демонстрирует, как цифровые технологии и искусственный интеллект могут быть вовлечены в усилия по защите природы и биоразнообразия. Эта инициатива внушает надежду на сохранение яков и маралов, которые не только символизируют Кыргызстан, но и являются неотъемлемой частью экосистемы этой замечательной страны.