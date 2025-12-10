Лига чемпионов: "Барселона", "Атлетико", "Бавария" и гол Головина

Прошедший игровой день Лиги чемпионов 2025/26 подарил болельщикам четыре ярких камбэка. "Барселона", "Атлетико Мадрид", "Бавария" и "Аталанта" добились побед, а "Юнион" из Брюсселя едва не оформил сенсационный камбэк, проиграв "Марселю" 2:3.

Основные результаты:

Кайрат - Олимпиакос 0:1

Казахстанский клуб завершает групповой этап без побед. Вратарь Темирлан Анарбеков сделал семь сейвов, но португалец Желсон Мартиншу пробил его почти с нулевого угла.

Бавария - Спортинг 3:1

После автогола Киммиха хозяева быстро исправили ситуацию. 17-летний Карл забил гол и получил звание MVP матча.

ПСВ - Атлетико Мадрид 2:3

Нидерландцы вели 3:1, но мадридцы сократили отставание. Вратарь ПСВ Коварж сделал шесть сейвов, однако спасти команду не удалось.

Тоттенхэм - Славия 3:0

"Шпоры" победили без голов с игры: отличились автогол и два пенальти. Вратарь Славии Индржих Станек совершил восемь сейвов, показывая высокий уровень мастерства.

Монако - Галатасарай 1:0

Головун и партнёры создали множество моментов, но единственный гол забил Балогун после травмы турецкого вратаря.

Барселона - Айнтрахт 2:1

"Барса" вырвала победу после пропущенного гола. Француз Жюль Кунде оформил дубль за три минуты и стал главным героем матча.

Игровой день показал высокую драматичность турнира, сенсационные камбэки и впечатляющую игру отдельных футболистов, включая Александра Головина.