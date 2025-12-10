Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 101.05 - 101.95

Лига чемпионов: "Барселона", "Атлетико", "Бавария" и гол Головина

84  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прошедший игровой день Лиги чемпионов 2025/26 подарил болельщикам четыре ярких камбэка. "Барселона", "Атлетико Мадрид", "Бавария" и "Аталанта" добились побед, а "Юнион" из Брюсселя едва не оформил сенсационный камбэк, проиграв "Марселю" 2:3.

Основные результаты:

Кайрат - Олимпиакос 0:1

Казахстанский клуб завершает групповой этап без побед. Вратарь Темирлан Анарбеков сделал семь сейвов, но португалец Желсон Мартиншу пробил его почти с нулевого угла.

Бавария - Спортинг 3:1

После автогола Киммиха хозяева быстро исправили ситуацию. 17-летний Карл забил гол и получил звание MVP матча.

ПСВ - Атлетико Мадрид 2:3

Нидерландцы вели 3:1, но мадридцы сократили отставание. Вратарь ПСВ Коварж сделал шесть сейвов, однако спасти команду не удалось.

Тоттенхэм - Славия 3:0

"Шпоры" победили без голов с игры: отличились автогол и два пенальти. Вратарь Славии Индржих Станек совершил восемь сейвов, показывая высокий уровень мастерства.

Монако - Галатасарай 1:0

Головун и партнёры создали множество моментов, но единственный гол забил Балогун после травмы турецкого вратаря.

Барселона - Айнтрахт 2:1

"Барса" вырвала победу после пропущенного гола. Француз Жюль Кунде оформил дубль за три минуты и стал главным героем матча.

Игровой день показал высокую драматичность турнира, сенсационные камбэки и впечатляющую игру отдельных футболистов, включая Александра Головина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453354
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  