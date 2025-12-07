Узбекистан установит в махалях солнечные станции по примеру Китая

Узбекистан усиливает сотрудничество с соседними странами для формирования единого энергетического рынка в регионе, заявил президент Узбекистана. Он напомнил о проектах Камбаратинской ГЭС-1 и "зелёного коридора". Также на основе китайского опыта в махаллях установят солнечные станции в кооперации с населением.

Узбекистан расширяет региональное сотрудничество в сфере энергетики, делая акцент на формировании единого энергетического рынка. Об этом 5 декабря на церемонии запуска новых энергетических объектов в Ташкенте заявил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, работа по стимулированию использования населением альтернативных источников энергии будет активно продолжена.

В 2026 году на основе китайского опыта в 300 махаллях установят солнечные станции мощностью 107 МВт в кооперации с населением. Как ожидается, это позволит обеспечить "зелёной" энергией 30 тысяч малообеспеченных семей, которые смогут продавать излишки электроэнергии в сеть.

Предприниматели в этом году построили малые и микроГЭС общей мощностью 40 МВт, они произвели 120 млн кВт⋅ч электроэнергии и получили дополнительный источник дохода. В следующем году планируется строительство ещё 65 МВт малых ГЭС, что улучшит электроснабжение 80 тысяч домохозяйств, сказал он.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что на конференции COP-30 в Бразилии Узбекистан взял обязательство сократить выбросы вредных газов на 50% к 2035 году. В рамках взаимодействия с Всемирным банком стартовал "первый в мире инновационный проект" ICRAFT, в котором уже учтено сокращение 23 млн тонн парниковых газов. Начата международная торговля углеродными единицами.

В этом году 17 крупных предприятий перешли на международную систему сертификации "зелёной" энергии, а в ближайшие два года их число достигнет 100, сообщил президент.

Глава государства особо отметил усилия Узбекистана по созданию единого энергетического рынка совместно с соседними странами. "Для эффективного использования гидроэнергетического потенциала региона и совместного управления им в следующем году мы приступим к финансированию проекта Камбаратинской ГЭС-1 вместе с Кыргызстаном и Казахстаном", - заявил Мирзиёев.

Он также подчеркнул роль сотрудничества с Азербайджаном и Казахстаном в рамках проекта "зелёного энергокоридора" для экспорта электроэнергии в Европу, отметив "решительные усилия" их руководства.

В завершение выступления президент отметил, что реализуемые проекты откроют новые возможности для будущих поколений и ускорят создание современной энергетической системы нового типа.

После выступлений министров энергетики и представителей компаний стран-партнёров Мирзиёев нажал символическую кнопку, запустив 42 энергетических объекта и дав старт строительству ещё 21 проекта.

Источник: gazeta.uz