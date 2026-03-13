"Логистика в зоне риска": Эксперт Андрей Белов обратился к Президенту КР

В редакцию VB.KG обратился эксперт по международной логистике Дмитрий Белов с просьбой опубликовать открытое обращение на имя главы государства. В своем послании эксперт дает высокую оценку деятельности президента, отмечая быстроту и эффективность принимаемых решений в условиях беспрецедентной политической и экономической турбулентности. По словам Белова, умение руководства страны слышать народ и поддерживать идеи, способные стать поворотными для судеб целых регионов, является сегодня залогом стабильности. В качестве экстренной меры по защите транзитного потенциала республики автор предлагает рассмотреть вопрос создания при Кабинете министров КР Оперативного штаба по вопросам обеспечения комплексной безопасности грузоперевозок с привлечением ведущих международных экспертов.

Публикуем текст его обращения полностью:

Открытое обращение к Президенту Кыргызской Республики

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Первые весенние дни 2026 года стали настоящим испытанием для всего мира. Вызовы, стоящие перед Центральной Азией прямо сейчас, требуют незамедлительных скоординированных решений. На Кыргызской Республике лежит груз ответственности за координацию логистики Шёлкового пути, поскольку страна является ключевым транспортным транзитным хабом сразу на нескольких маршрутах.

В Закавказских республиках уже внедряют практику конвоев грузовых караванов - пока для гуманитарных грузов. Ситуация с безопасностью грузоперевозок стремительно деградирует, требуя к себе повышенного внимания и экстренных мер. Страховые компании кратно увеличили размеры страховых премий для грузоперевозчиков на сухопутных маршрутах Закавказья и Ближнего Востока. Учитывая непрекращающуюся военную активность вблизи границ КР и нестабильную обстановку на Срединном маршруте КНР - ЕС, вопросы обеспечения безопасности грузоперевозок становятся первоочередными для всего региона.

Прошу рассмотреть вопрос создания "Оперативного штаба / Рабочей комиссии по вопросам обеспечения комплексной безопасности грузоперевозок" при Кабинете министров КР с привлечением широкого круга международных экспертов.

Основной функциональной задачей Оперативного штаба должна стать выработка мер обеспечения безопасности грузоперевозок. Решение данной задачи зависит от высокотехнологичной инфраструктуры: спутники на орбите, вышки связи и системы РЭБ на земле. Такими возможностями обладают наши партнеры по ШОС.

Понимая сложность и важность обеспечения комплексной безопасности грузоперевозок Шёлкового пути, готов принять активное личное участие в формировании и функционировании Оперативного штаба.

Эксперт по международной логистике,

директор международной консалтинговой компании "Белый дракон"

Белов Андрей Геннадьевич.