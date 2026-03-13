Погода
Бывший судья задержан при получении 437 500 сомов

ГКНБ задержал адвоката А.К.А. ранее занимавшего должность судьи, по подозрению в вымогательстве денежных средств за содействие в принятии положительных судебных решений по гражданским делам.

По данным ведомства, адвокат был задержан с поличным при получении части требуемой суммы - 437 500 сомов, что эквивалентно 5 тысячам долларов.

Подозреваемый, используя свой статус и личные связи, наладил схему вымогательства денег за помощь в принятии выгодных судебных решений.

Установлено, что ранее он уже получил от потерпевшей стороны 25 тысяч долларов. После этого адвокат продолжил требовать ещё 7 тысяч долларов, угрожая в случае отказа использовать свои связи для пересмотра судебного решения в пользу оппонентов.

Решением суда задержанный водворён в СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к данной коррупционной схеме.


URL: https://www.vb.kg/456569
Теги:
вымогательство, задержание, судья, ГКНБ
