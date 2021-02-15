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Жолдошева: Садыр иним, тебя окружили одни коррупционеры

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- Бакыт Басарбек
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Экс-депутат Жылдызкан Жолдошова КР направила к Президенту КР Садыру Жапарову свое обращение. Об этом сообщают отечественные СМИ.

--Садыр иним, с 2010 года мы с тобой вместе в политике. У нас были успехи и тяжелые дни. Во всяком случае, я не никогда не бросала тебя, не предавала, всегда поддерживала как могла, Перед тобой моя совесть чиста.

Сегодня я решила сказать тебе правду. Во-первых, ты должен очистить свое окружение. По правде, коррупционеры, олигархи и просто жадные люди окружили тебя. Их цель - решение собственных вопросов, а не народа.

Во-вторых, к каждому назначению нужно подходить осторожно и внимательно, перед этим собрав досье на этого человека, - сказала Жолдошева.


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URL: https://www.vb.kg/397361
Теги:
Жылдызкан Джолдошова, Садыр Жапаров, коррупция
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Комментарии
Прямолинейный
15.02.2021, 11:52

Жылдызкан Жолдошева всегда в правду матку....... Ее стоит прислушиваться 

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Мелис
15.02.2021, 11:54

Туура!

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