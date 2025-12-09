Тюлеев: Проект Old Bishkek будет пересмотрен

Проект Old Bishkek будет пересмотрен и изменен в соответствии с интересами народа. Об этом заявил основатель данного проекта Нариман Тюлеев.

По его словам, это решение принимается с учетом недовольства населения и требований глав государства.

"Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал: "Некоторые моменты, обозначенные в проекте, были изменены, пересмотрите все заново". Среди прочего, это вопросы сноса третьего этажа здания и расширения проезжей части. Все эти требования будут выполнены, будут внесены соответствующие корректировки. Если мы допустили ошибку, мы приносим свои извинения. Мнение народа для нас важно. Поэтому проект будет переработан.

Дорога будет сделана по три полосы с каждой стороны, всего шесть полос. Если погода будет хорошей, дорогу завершат в этом году. В противном случае строительство переносится на следующий год. Однако движение по дороге мы откроем. Оно будет открыто 12 декабря", - отметил он.

Источник: Кабар