Садыр Жапаров прокомментировал снятие с должности мэра Эрмека Нургазиева

На социальной сети Инстаграм от имени президента Садыра Жапарова появился комментарий о назначении и снятии с должности мэра Бишкека Эрмека Нургазиева

"Конечно, много чистых, молодых и идейных кадров. В беседе они кажутся честными и готовыми к активной работе. Но за отобранными кадрами, которые не работали при прежних властях и не были замешаны в коррупционных делах, оказывается, есть прежние факты хулиганства и имущественных споров. Поэтому считаю невозможным их назначение в мэры города Бишкека", - говорится в посте.

Напомним, сегодня Эрмек Нургазиев был назначен и.о. мэра Бишкека, утром состоялась пресс-конференция нового градоначальника. После обеда стало известно, что вышел указ о снятии с должности Эрмека Нургазиева.