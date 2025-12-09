Погода
Ташиев: Было неприятно сидеть за одним столом с этим экс-премьер-министром

Коррупция в государственных структурах чаще всего проявляется при распределении бюджетных средств, их использовании и подведении итогов. Об этом заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью телеканалу "Регион ТВ".

По его словам, корни коррупции кроются в злоупотреблении служебным положением и присвоении государственных финансов в личных интересах.

"Чтобы навести порядок, у нас ведется большая работа. Наш президент Садыр Нургожоевич с 2020 года не раз подчеркивал: борьба с коррупцией и обеспечение национальной безопасности ключевые задачи. Если нам удастся реализовать их на практике и в рамках закона, это ускорит развитие государства и принесет ощутимые результаты", - отметил Ташиев.

Глава ГКНБ подчеркнул, что коррупция редко возникает среди обычных граждан. "Основной источник проблемы государственные органы. Упорядочить этот процесс, искоренить коррупцию или хотя бы привести ее к системному контролю одна из главных задач нашей службы", - добавил он.

Ташиев рассказал, что ранее наказания для коррупционеров были слишком мягкими. Задержанные чиновники часто выходили из тюрьмы, оплачивая штраф, снимали судимость и возвращались на государственную службу, где снова совершали преступления.

"Фактически человек не исправляется. Мы поняли, что нужны более строгие меры. Хотя наша работа приносила финансовую пользу - мы возвращали государству имущество и средства - с точки зрения формирования сознания людей и предотвращения новых преступлений эффекта было мало", - отметил он.

По его словам, вместе с президентом Садыром Жапаровым была проведена работа по ужесточению законодательства: "До конца 2024 года мы подготовили и приняли законы, направленные на борьбу с коррупцией. 30 декабря 2024 года президент их подписал".

Ташиев подчеркнул, что поддерживает требования общества о более жестком наказании для коррупционеров. Он привел личный пример: "Мы задержали бывшего премьер-министра. На одном мероприятии он оказался за одним столом со мной. Да, мы изъяли у него фабрики, заводы, имущество и передали государству. Но видеть его рядом было неприятно, человек, который вчера нарушал закон, сидел рядом, и это вызывало чувство дискомфорта".

Глава ГКНБ подчеркнул, что ужесточение мер необходимо для формирования в обществе понимания недопустимости коррупции и защиты государственных интересов.


Теги:
Камчыбек Ташиев
