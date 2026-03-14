В Минэкономики рассказали, куда обращаться при нарушении прав потребителей

15 марта ежегодно отмечается Всемирный день прав потребителей. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

В 2026 году в странах Евразийского экономического союза темой года в сфере защиты прав потребителей стал девиз "В Интернете как дома: знай права, покупай осознанно". Как отмечают в ведомстве, это подчеркивает важность защиты покупателей в условиях развития общего рынка ЕАЭС и электронной торговли. Усилия стран планируется направить на обеспечение баланса между интересами бизнеса и общества.

В министерстве напомнили, что каждый гражданин Кыргызстана является потребителем и имеет право на защиту своих интересов. В случае покупки товара ненадлежащего качества, если недостатки не были оговорены продавцом, потребитель вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, соразмерного уменьшения покупной цены, замены товара на аналогичный или на товар другой марки с перерасчетом стоимости, а также расторжения договора купли-продажи с возвратом уплаченных средств.

Потребителям также рекомендуется при покупке товаров получать контрольно-кассовый чек или иной документ, подтверждающий факт покупки.

В случае нарушения прав потребителя граждане могут обратиться в государственные органы. В частности, вопросы защиты прав потребителей при приобретении некачественных товаров, работ и услуг рассматривает Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции.

Защитой прав потребителей в сфере финансовых услуг занимается Национальный банк Кыргызстана. Контроль за санитарной безопасностью и качеством продукции осуществляет Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения.

Вопросами обращения лекарственных средств и медицинских изделий занимается профильный департамент при Минздраве. Сфера топливно-энергетического комплекса регулируется соответствующим департаментом при Министерстве энергетики.

Кроме того, по вопросам ветеринарной безопасности граждане могут обращаться в Ветеринарную службу при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а по вопросам образования - в Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана.