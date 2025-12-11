"Иманалы Айдарбеков был бы против переименования бульвара Молодой Гвардии"

Разработчики Генплана Бишкека до 2050 года особо подчеркнули важность сохранения исторического облика Бишкека. "Его и так осталось совсем мало" - прозвучало на презентации. И потому особенно кощунственно на фоне 80-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне инициировать повторно переименование улиц Бишкека. Особо цинично выглядит переименование бульвара Молодой Гвардии в Иманалы Айдарбекова. Своими возмущениями и размышлениями по этому поводу поделился ветеран Афганской и баткенских войн, активный участник ветеранского движения, активист города Бишкек Самат Мырзакматович Батырбеков.

- Чей извращенный ум придумал затаптывать исторические топонимы именами других интеллигентных, грамотнейших людей того же поколения? Кому-то хочется столкнуть всех лбами именно сейчас? Внимательно изучите биографиии репрессированных, ярких деятелей своего -того времени. Они все участвовали в тех действиях, событиях, акциях, которые требовало время. В том числе подавлении контрреволюционных мятежей. Это история того времени и наша.

Вы считаете что тот партийный деятель, борец за независимость Иманалы Айдарбеков был бы за переименование улицы молодых героев, боровшихся с фашизмом на бульвар имени себя самого? Или бы на это согласилась его дочь - первый военный хирург Киргизской ССР - участница войны Рафа Айдарбекова!? Или Махатма Ганди был бы за то чтобы была стерта с лица кыргызской столицы улица Юлиуса Фучика?

Беда нынешнего времени в том, что детям не читают хорошие книги, тот же "Репортаж с петлей на шее". И в результате многие, кому сейчас 30–35 лет и младше, уже не помнят, кто такие молодогвардейцы, кто такой Фучик. Их имена хаотично смешивают, на них навешивают ярлыки "колонизаторов", и в итоге у молодежи появляются нелепые представления: будто молодогвардейцы - борцы с басмачеством, а басмачество - что-то героическое. Настоящая каша в голове.

А ведь это предательство поколений наших граждан, которые строили и Советский Союз, и независимый Кыргызстан, и нашу собственную историю независимости. Объясню почему. Невозможно стать героем, не имея перед глазами примеров.

Страна победила в Великой Отечественной войне. Тысячи наших соотечественников разных национальностей дрались с фашистами, бросались под танки, стояли до последнего. В тылу такие же молодогвардейцы выращивали хлеб, рыли БЧК вместе с народом. Это была общая победа - и прежде всего победа учителей, воспитания, образования, которое давало людям чувство достоинства.

Я ветеран Афганистана и доброволец Баткенской войны. И тысячи ребят моего поколения гордились подвигами своих дедов и отцов. Мы были готовы защищать страну до конца, потому что в школе читали, в том числе, "Молодую гвардию" Фадеева - произведение, основанное на реальных событиях. В восьмом классе нам не говорили: "Это травмирует детей". Нам говорили: "Думайте, запоминайте, помните".

Ветеранов Великой Отечественной почти не осталось. Но это не значит, что память о войне теперь можно перечеркивать! Мы, ветераны, ходим в школы, рассказываем о защите Родины. Но в школьной программе всего два часа на изучение истории Второй мировой войны за весь курс.

Что говорить о НВП? У нас представитель Минобразования рассказывает о подготовке к армии, хотя это прямая задача Минобороны. В результате ребята приходят в войска неподготовленными, а служит лишь малая часть выпускников. Большинство мечтают уехать, а не защищать Родину. Это целенаправленное разрушение патриотизма, и оно уже приносит плоды.

Никто не объясняет молодежи, что герои - панфиловцы, молодогвардейцы - это наша общая история, не "чужая". Что молодогвардейцы и юный Чынгыз Айтматов часть одной исторической линии. А в учебниках сегодня совсем другое.

Молодогвардейцы - это особое поколение. В Советском Союзе более 400 человек совершили подвиги самопожертвования. Среди них наши соотечественники: Чолпонбай Тулебердиев, Акматша Тюменбаев, Николай Гурин, Исмаилбек Таранчиев, Ефрем Попушин и десятки других те, кто бросался под танки, погибал, чтобы коричневая чума не дошла до их сел и городов.

И эта традиция мужества жила в нас и в Афганистане, и в Баткене. И в недавних событиях на границе, когда молодой офицер ценой своей жизни остановил врага. Он тоже был среди тех ребят, которые приходили на мероприятия, посвященные подвигу самопожертвования. Мы с ветеранами, поисковиками говорили с ними всерьез в те времена, когда о таких вещах говорить было "немодно".

Но почему теперь стесняются даже упоминать Красную, Советскую армию, корнями которой является и наша армия? Почему забывают, что первые красногвардейцы, первые милиционеры - это тоже часть истории, люди, которые удержали независимость нашей страны для будущих поколений?

Те, кто занимается огульным переименованием, сознательно противопоставляют молодогвардейцев и репрессированного деятеля того времени. Сама эта инициатива только разжигает противоречия.

Внук обратился с просьбой назвать улицу именем деда - это достойно. Но надо довести дело до конца: найти улицу в жилмассиве, которая еще не имеет названия, и сделать ее красивой, современной. Или построить новый микрорайон имени деда. Или высадить там зеленый бульвар. Но если пойти нынешним путем, то получится, что на бульваре Иманалы Айдарбекова придется ломать бюсты героев Советского Союза. Это абсурд. Не лучше ли восстановить историческое панно "Молодая гвардия"? Не разрушать, а хранить", - рассказал Самат Мырзакматович Батырбеков.

Отметим, проектом постановления столичного горкенеша предлагается переименовать:

• улицу Михаила Фрунзе (Новопавловка), проспекты Дэн Сяопина, Чуй, Шабдана Баатыра в проспект Чуй;

• улицы 7 апреля, Курманджан Датки в улицу Курманджан Датки;

• улицу Жайыл Баатыра, проспекты Абсамата Масалиева, Аалы Токомбаева, улицу Кайыкова в проспект Аалы Токомбаева;

• улицы Анварбека Чортекова, Кривоносова в улицу Абсамата Масалиева;

• улицы Льва Толстого, Путепроводную, Сары Өзөн в улицу Шабдана Баатыра;

• проспект Чингиза Айтматова, улицу Манаса в проспект Чингиза Айтматова;

• проспект Молодой Гвардии, улицу Махатмы Ганди в улицу Иманалы Айдарбекова;

• улицы Селекционную, Муромскую в улицу Махатмы Ганди;

• улицу Юлиуса Фучика и Васильевский тракт в улицу Манаса;

• проспекты Жибек Жолу, Победы в проспект Жибек Жолу;

• улицы Максима Горького, Анкара в улицу Анкара;

• улицы Чалагыза Иманкулова, Карыбека Тыналиева в улицу Карыбека Тыналиева;

• улицы Байтик Баатыра, Жусупа Абдрахманова, Абдынасыра Элебесова, Центральную в улицу Жусупа Абдрахманова;

• улицы Береговую, Окраинную, Кок-Сай, Курманалиева, Набережную, Береговую в улицу Дэн Сяопина;

• улицы Исхака Раззакова (Новопавловка), Асипы Темировой в улицу Анварбека Чортекова;

• улицу Виноградную в улицу Льва Толстого;

• улицу Николая Гоголя (Новопавловка) в улицу Чалагыза Иманкулова;

• улицы Ленскую, Юбилейную в улицу Жайыл Баатыра.