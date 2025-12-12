Шесть врачей РЦПН задержаны за признание обвиняемой "невменяемой" за деньги

ГКНБ Кыргызстана выявила и пресекла устойчивую коррупционную схему в Республиканском центре психиатрии и наркологии при Министерстве здравоохранения. По данным спецслужбы, отдельные судебно-психиатрические эксперты за денежное вознаграждение признавали обвиняемых по тяжким и особо тяжким статьям "невменяемыми", помогая им уйти от уголовной ответственности.

В рамках расследуемого уголовного дела установлено, что в середине 2025 года шесть врачей-экспертов провели две судебно-психиатрические экспертизы в отношении гражданки "М.А.А.", проходящей по ст. 282 УК КР ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта"). Родственники обвиняемой передали экспертам 1,5 млн сомов, после чего она дважды была признана "невменяемой".

10 декабря 2025 года сотрудники ГКНБ задержали и водворили в СИЗО шестерых врачей РЦПН: А.Дж. (1950 г.р.), Ш.Н.Т. (1966 г.р.), Ч.Ю.В. (1969 г.р.), К.Ж.Р. (1971 г.р.), С.Л.Л. (1972 г.р.) и З.М.Д. (1997 г.р.), проводивших указанные экспертизы.

ГКНБ продолжает оперативно-следственные мероприятия для установления других причастных сотрудников центра.