Хабиб Нурмагомедов назвал победу Петра Яна над Двалишвили "величайшим боем"

155  0
- Самуэль Деди Ирие
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал триумф Петра Яна в главном бою турнира UFC 323. Российский боец победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей и вернул себе титул чемпиона в легчайшем весе.

Нурмагомедов кратко оценил выступление Яна, назвав поединок "величайшим". Для россиянина эта победа стала реваншем за март 2023 года, когда Двалишвили выиграл у него по очкам.

Пётр Ян впервые стал чемпионом UFC в июле 2020 года, но в 2021-м потерял титул после дисквалификации за запрещённый удар коленом в бою с Алджамейном Стерлингом.

Теперь рекорд 32-летнего Яна составляет 20 побед и 5 поражений. Его успех уже отметили Ислам Махачев, Вадим Немков, Павел Дуров и Умар Нурмагомедов.


URL: https://www.vb.kg/453385
Теги:
смешанные бои
