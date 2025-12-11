Погода
"Арсенал" громит "Клуб Брюгге", "Бенфика" обыгрывает "Наполи"

212  0
- Самуэль Деди Ирие
В Бельгии "Арсенал" уверенно разобрался с "Клубом Брюгге" - 3:0. Лондонцы с первых минут диктовали темп встречи, полностью лишив хозяев пространства. Два мяча на счету Нони Мадьюке: сначала он прошел оборону эффектным сольным проходом, а после перерыва оформил дубль. Третий гол добавил Габриел Мартинелли.

В Турине "Ювентус" подтвердил статус фаворита, переграв кипрский "Пафос" - 2:0. Итальянцы усилили давление во втором тайме: Уэстон Маккенни открыл счет, а вскоре отличился и Федерико Давида.

В Лиссабоне "Бенфика" дома переиграла "Наполи" - 2:0. После перерыва португальская команда заметно прибавила, а решающий гол оформил Ландро Баррейро.

Зрелищной получилась концовка встречи в Леверкузене. "Байер" и "Ньюкасл" сыграли вничью - 2:2. Англичане первыми вышли вперед, однако в самой концовке Алекс Гримальдо спас хозяев от поражения.

Не менее напряженным стал матч в Дортмунде, где "Боруссия" и "Бодо/Глимт" тоже разошлись миром - 2:2. Голы Юлиана Брандта и Йенса Хауге задали высокий темп на протяжении всей игры.

Самой закрытой оказалась встреча в Бильбао. "Атлетик" и ПСЖ не смогли распечатать ворота друг друга - 0:0, хотя моменты для этого имели обе команды.

Эти результаты значительно обостряют интригу перед последним туром группового этапа, где борьба за выход в плей-офф станет еще плотнее.


