Дана Уайт анонсировал бои UFC, Царукян остался без титула

- Самуэль Деди Ирие
Президент UFC Дана Уайт сделал ряд важных объявлений о предстоящих боях во время перерыва телетрансляции и прямого эфира в Instagram. Были представлены поединки, запланированные на конец 2025 и начало 2026 года.

Для армянских фанатов MMA главным разочарованием стало то, что Арман Царукян, занимающий первое место в рейтинге лёгкого веса UFC, не получил титульного поединка, хотя долгое время считался главным претендентом.

Главные анонсированные бои:

Джастин Гейджи - Пэдди Пимблетт - титульный бой за временный пояс лёгкого веса (UFC 324). Победитель встретится с Илией Топурией за полный титул.

Кайла Харрисон - Аманда Нунес - UFC 324, 24 января

Шон О"Мэлли - Сон Ядун - UFC 324, 24 января

Кортез Акоста - Льюис - UFC 324, 24 января

Арнольд Аллен - Жан Силва - UFC 324, 24 января

Умар Нурмагомедов - Дейвен Фигейредо - UFC 324, 24 января

Атеба Готье - Андрей Пуляев - UFC 324, 24 января

Александр Волкановски - Диего Лопес - UFC 325, 31 января

Прямой эфир Даны Уайта следили фанаты по всему миру, а президент UFC подтвердил расписание ключевых боёв на ближайшие месяцы.


URL: https://www.vb.kg/452999
Теги:
смешанные бои
