Ишенбай Кадырбеков о генплане столицы: вопросов больше, чем ответов

Мы снова возвращаемся к теме Генерального плана Бишкека - документа, который напрямую определяет, каким будет развитие столицы в ближайшие десятилетия. В начале декабря мэрия анонсировала проведение слушаний по материалам, подготовленным научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга. Однако уже на старте обсуждения возникли вопросы - от формата самих слушаний до сути представленного документа. Своим взглядом на ситуацию с "Вечерним Бишкеком" поделился заслуженный архитектор Киргизской ССР, кандидат архитектуры Ишенбай Кадырбеков.

- Вы были на слушании, какое впечатление оставил вам проект?

- Не только я, но и другие лица, имеющие отношение к градостроительству, не были приглашены на указанное мероприятие. Это не критично. Анонсировали не генплан, а комплексный градостроительный анализ г. Бишкека, основанный на материалах мэрии и нормативных документов. Тому есть простое объяснение. Договор на разработку генплана был заключен только четыре месяца назад. Разработка генплана - это сложная многоуровневая, многоотраслевая работа. Петербуржцам предстоит выполнить огромную работу, на которую уйдет немало времени.

- Но ведь мэрия сообщила, что прошло экспертное обсуждение генплана города Бишкек, что горожанами были даны замечания и предложения.

- До экспертного обсуждения генплана еще далеко. Но то, что петербуржцы информировали горожан о своем видении будущего генплана, - это была полезная для горожан информацией.

- Стало известно, что Кабинет Министров Кыргызской Республики в октябре этого года протокольно одобрил Концепцию Генерального плана. Если Концепция уже одобрена, то в чем смысл обсуждения проекта?

- Это удивляет. Разработчики пользуются данными, что к 2050 году численность населения г. Бишкека будет равна 1миллиону 920 тысячам человек. Это значит, что население города увеличится на 588 тысяч человек, что равносильно пятикратному размеру сегодняшнего населения вместе взятых городов Токмок и Кара - Балты! И это количество народа надо разместить в действующих границах Бишкека, потому что нынешнюю территорию города, равную 41081,33 га., в новом генплане до 2050 г. оставили прежней. То есть, площадь города за эти 25 лет не будет расширяться.

По данным разработчиков, к 2050 году трудовые ресурсы увеличатся на 292,7 тыс. чел., для которых необходимо будет создать 349,4 новых рабочих мест. В настоящее время трудовые ресурсы города составляют 886 тыс. чел. Из них около 200 тыс. человек -безработные. Им тоже надо создавать рабочие места. Вопрос размещения новых предприятий будет большой головной болью. При этом важно обеспечить баланс между местами проживания и местами приложения труда, чтобы избежать усиление нагрузок на транспортную сеть.

С увеличением численности населения, увеличивается и потребность в строительстве социально-культурных и бытовых объектов. Сегодня обеспеченность детскими садами в Бишкеке составляет всего 30 процентов, а школами - всего 50 процентов. Дети учатся в три смены, а бывает в четыре, пять и даже шесть смен. Существенно не хватает поликлиник, больниц, станций скорой помощи и т.д. Разработчики генплана, основываясь на нормативные данные, посчитали, что дошкольные образовательные организации надо увеличить в разы: с 20 105 мест до 101 760 мест. Общеобразовательные организации - с 102 727 мест до 293 760; стационары - с 7239 мест до 25900 мест; амбулаторно-поликлинические учреждения (посещения в смену) - с 9254 до 34560. Возникает вопрос: а где их размещать? Многие годы, в нарушение действующего законодательства о градостроительстве, строительство велось точечно, стихийно. Отвод земельного участка для строительства многоэтажных жилых домов осуществлялось и продолжает осуществляться не на основе градостроительной документации, а на основе "хотелок" инвесторов. Соответственно, территории для строительства социально-культурных и бытовых объектов не резервировались. Где теперь найти им территории в существующих границах, кроме сноса существующих строений? И не просто территории, а территории в местах нормативной доступности для жителей.

- Чем может помочь Кабинет Министров?

- Указанные мною вопросы являются лишь малой частью того, что предстоит решить разработчикам. Не мэрия Бишкека, а Кабинет Министров должен рассматривать генплан города в разрезе всей Чуйской области. Увеличение численности населения города происходит не только за счет естественного прироста, но и за счет миграционного прироста. Не случайно авторы проекта обращают внимание на формирующуюся Бишкекскую агломерацию и предупреждают, что неконтролируемое увеличение численности города Бишкека чревато последствиями для инженерных коммуникаций и экологии. В советское время проект генплана города Фрунзе (ныне Бишкек) разрабатывался на основе утвержденной Советом Министров проекта районной планировки Чуйского региона, в котором решались вопросы размещения производительных сил, формирование социальной, инженерно-транспортной и производственной инфраструктур по всей Чуйской долине, что позволяло обеспечить оптимальные условия расселения населения, эффективно и комплексно использовать земельные, сырьевые, трудовые и других ресурсы региона, существенно разгрузить г. Фрунзе, развить г.г. Токмок, Кара - Балта, Сокулук, Беловодское, Кант.

В аналитическом материале есть раздел, касающийся направления пространственного развития Бишкекской агломерации и в котором предлагается интенсификация развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (г. Кара-Балта, г. Токмок, с. Сокулук, с. Беловодское), производства строительных материалов (г. Кара-Балта, г. Токмок, г. Кант), легкой промышленности (г. Кара-Балта, с. Кожомкул), фармацевтического производства (г. Кара-Балта), и тем самым разгрузить г. Бишкек. То есть, авторы проекта предлагают рассматривать решение градостроительных вопросов г. Бишкека в разрезе всей Чуйской области. Такой подход к проектированию показывает высокий профессионализм авторского коллектива. Учитывая данное обстоятельство, я бы рекомендовал Кабинету Министров рассмотреть вопрос о параллельном проектировании районной планировки Чуйской области НИИПГ, чтобы расширить возможность проектировщиков в вопросе расселения населения, который в свою очередь позволит регулировать миграционный процесс.

- Какое впечатление оставила презентованная НИИПГ концепция будущего генплана?

- Благоприятное. Но есть одно замечание – очень важное для кыргызстанцев. В разделе функционального зонирования есть предложение: "Зона застройки многоэтажными жилыми домами развивается преимущественно в центральной части города …" Это опасная и нежелательная идея. Центр города – это история города. Любое строение города, кроме вновь построенных, является историческим достоянием, за которым стоит история становления нашей страны. И не случайно, в мировой практике центр города обладает иммунитетом неприкосновенности и, как правило, там не ведется новое строительство. Не случайно туристов привлекают исторические здания и сооружения, которые по своей архитектурной и исторической значимости намного выше и интереснее, чем вновь построенные высотные коробки, которые через небольшие десятки лет будут восприниматься как архаика и раздражать горожан своей безликостью. Мы тоже в свое время восхищались микрорайонами "черемушки", жилыми домами 105, 106 серии. Прошло всего несколько десятков лет, и они уже оцениваются как безликие, скучные строения. В это же время некоторые исторические объекты тридцатых -пятидесятых годов видятся как архитектурные произведения, на фоне которых фотографируются, которыми гордятся и дорожат не только горожане и которые еще столетия будут современны. Такова участь архитектурных памятников, которые сотворили мастера архитектуры. И все это хотят снести. Стереть с нашей памяти историю становления и развития Кыргызстана.

По данным разработчика НИИПГ И. Гришечкина, за последние годы город потерял 22 памятника истории, три объекта искусства и 27 памятников архитектуры, которые в основном были расположены в центре города. Это чудовищная трагедия. Я даже не мог представить в страшном сне, что в нашей стране есть лица, которые во имя чьих-то интересов решатся стереть историю своего народа. Безусловно, со временем, исторически этим деяниям будет дана должная оценка. Но пока этот день настанет, боюсь мы потеряем самое ценное - историко- культурное наследие нашего народа.

Центр города Бишкек формировался десятилетиями по единому архитектурному замыслу. Это композиционно упорядоченная, взаимосвязанная система зданий и сооружений и окружающей среды. Центр города - это уникальное градостроительное достояние ансамблевой застройки, это гордость бишкекчан. И если мы его лишимся, то такого центра уже не будет.

Минэкономики выступило с чудовищной инициативой - передать здания историко-культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, инвесторам. Одновременно предлагает внести изменения в законы "Об охране и использования историко-культурного наследия" и "Об инвестициях в Кыргызской Республики", согласно которых государство может передавать в частные руки объекты историко-культурного наследия. В инвестиционных соглашениях будут предусматриваться капитальная реконструкция или снос недвижимого объекта. Нетрудно догадаться, какой вариант предпочтут новые хозяева. Боюсь, что весь центр города будет застроен высотными жилыми коробками.

И при всем этом Минкультуры и Союз архитекторов остаются безучастными.

Не менее опасно включение Чуйского проспекта, проспекта Манаса, улицы Жусупа Абдрахманова в перечень урбанизированных осей в планируемой полицентрической планировочной структуре города Бишкек. По-доброму это хорошая идея, но инвесторы будут толковать и использовать выражение "урбанизированная" под свои "хотелки" и пустят под бульдозер здания и сооружения вдоль указанных проспектов и улиц.

- Чем вам не нравятся высотные сооружения вдоль указанных проспектов и улиц?

- Во-первых, большинство объектов историко-культурного наследия расположены вдоль указанных проспектов и улиц. Я еще раз повторюсь: историко-культурным наследием являются не только здания и сооружения, но и планировочная градостроительная структура всего центра города. Это непрерывно взаимосвязанные ансамблевые застройки. Во-вторых, строительство высотных жилых домов приведет к увеличению численности жителей, за которым последует необходимость строительства социально-культурных, бытовых объектов, расширять инженерные коммуникации, и, как следствие, последует дополнительный снос зданий и сооружений. Увеличение численности населения приведет к увеличению численности автомашин. Как мы знаем, пропускная способность указанных улиц ограничена. Поэтому придется менять профиль улицы, а это значит "красную линию", линию застройки, что также породит необходимость сноса зданий и сооружений. Произойдёт своего рода цепная реакция и центр подобно домино развалится.

- Неужели инвесторы столь всесильны?

- К сожалению, да, и кажется градостроительную политику в стране стали определять они.

- Может ли генплан города все это приостановить

- Нет. Всесильные инвесторы серьезно настроены уничтожить историко-культурное наследие в центре города. Тому свидетельство то, что они смогли добиться исключения из перечня объектов историко-культурного наследия такие культовые объекты как: здания Чуйской областной госадминистрации и Министерства иностранных дел, построенные в 1936 году; здание агентства "КыргызКАБАР", 1940 года постройки; здание Жогорку Кенеша (бывшее здание ЦК КП и Совета Министров Киргизской ССР), построенное в 1951–1955 годах и реконструированное в 1965 году.

Если принять во внимание то, что началом становления нашей страны как суверенного, независимого государства были тридцатые- пятидесятые годы, и в то время были построены указанные здания, то не трудно увидеть, что собираются уничтожить.

Поэтому я обращаюсь к своим коллегам петербуржцам с просьбой учесть складывающуюся реальную ситуацию в Бишкеке. Если процесс уничтожения историко- культурного наследия в г. Бишкеке неизбежно, то пусть это будет не руками градостроителей.

- Если генплан бессилен что-либо решать, то зачем его разрабатывать?

- Генплан разрабатывается потому, что срок действия предшествующего генплана закончился. Кроме вопросов, касающихся исторического наследия есть много других вопросов, которые надо решать.

- Неужели вышесказанный процесс стал необратимым, и никто не может его остановить?

- Остановить происходящее может только Президент страны. Вся надежда осталось за ним. Еще не все потеряно.

- Ваше отношение к идее о реновации города.

- Скептически. Надеюсь только на то, что Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики, который является идеологом реновации, будет реализовывать свое детище за пределами центра города и не будет покушаться на историко-культурные объекты.

- Сегодня столица превращается в скопление зданий и сооружений. Улицы, дворы превращаются в автостоянки, в городе становится неудобно жить. Темпы строительства социально-культурных объектов в разы отстают от жилищного строительства. Эпидемия гриппа показала, что загруженность учреждений здравоохранения запредельна. Вы в курсе того, что предпринимается мэрией в этом плане.

- Результаты любых решений в масштабе города начинают проявляться через десятки лет. Нынешний мэр пожинает плоды предшественников. Конечно, он желает исправить сложившееся градостроительное положение города, но для реализации желаний ему предстоит сделать очень много. Мэр, если по-простому, - градоначальник. Сходство корня слова градоначальник, градостроитель не случайно. Ввиду того, что он не градостроитель, в его команде должны были быть профессионалы-градостроители. А их в его команде нет.

- Но ведь документы, касающиеся строительства, готовит Бишкекглавархитектура, в которой работают архитекторы?

- К сожалению, в Бишкекглавархитектуре также нет градостроителей. Архитектор - не градостроитель. Да, архитектор имеет общее понятие о градостроительстве, которое он получает на третьем курсе учебы в вузе, но, как видно из практики, этого недостаточно и поэтому мы имеем в городе то, что имеем.

- Что является предтечей этой проблемы?

- Ответ прост. Градоначальники перестали соблюдать требование закона, согласно который отвод земельного участка под проектирование и строительство осуществляется на основе градостроительной документации. То есть на основе генерального плана, проекта детальной планировки и застройки. Закон запрещает точечное строительство, если оно не предусмотрено градостроительным документом. Однако город в течение тридцати лет строил высотные жилые дома точечно, на участке, который находил застройщик.

Не думаю, что градоначальники хотели бы нарушать закон. Но они сами загнали себя в безвыходное положение, и никто им вовремя не подсказал их ошибку. Тут опять встает тот же вопрос об отсутствии профессионалов в команде. Чтобы выполнять требования закона надо, чтобы были соответствующие градостроительные документации: проект детальной планировки, проект застройки. А их нет. Инвестиционный прессинг колоссален!

- Так почему нет градостроительных документаций, почему их не разрабатывают?

- Кем? Чтобы покрыть градостроительной документацией всю территорию города нужен огромный коллектив специалистов не только по градостроительству, но и по транспорту, инженерным коммуникациям. То есть такой же институт, как НИИ перспективного градостроительства Санкт Петербурга, как НИПИ генплана г. Астаны. Все столицы стран СНГ имеют подобные институты, только не мы. В советское время при горисполкоме г. Фрунзе был крупнейший проектный институт Фрунзегорпроект, который не только разрабатывал градостроительные документации, но и был мозговым центром по ведению градостроительной политики столицы. Градоначальникам г. Бишкека этот институт оказался невостребованной, и он был ликвидирован путем приватизации. Как следствие, некому стало готовить градостроительные документации, нового не создали. Наплыв заказов на проектирование и строительство колоссален, а мэрии надо оперативно принимать решение. Вот и порешали. Возьмём, например, проблемы транспорта. По данным руководителя направления "Транспортная инфраструктура" НИИ перспективного градостроительства А. Баранова, ежедневно утром в Бишкеке около 100 тысяч человек передвигаются на транспорте, преимущественно на индивидуальных автомобилях, что приводит к высокой перегрузке улиц.

Куда едут горожане. В большинстве, в районы, где смогли устроить своих детей в детские сады и школы. После 16 часов такой же поток транспорта движется в сторону тех же детских садов и школ, а потом обратно, чтобы вывезти детей домой. Главная причина этого - отсутствие школьных и дошкольных учреждений в нормативной доступности.

Как видим, транспортный коллапс города является рукотворным творением. Безусловно, попытка мэрии решить эту проблему путем реконструкции улиц снизит остроту проблем, но только отчасти.

Итак, отсутствие профессионалов-градостроителей в команде мэрии, отсутствие градостроительных документаций оказали свое воздействие на градостроительную политику города. Последствия как видим плачевны.

- Вы встречались с мэром города, обменивались мнением по поводу градостроительства города?

- Да, я после долгих ожиданий смог с ним встретиться. Но ввиду того, что он был очень занят, а встреча была не плановая, я успел лишь сказать несколько слов о разрабатываемом генплане, что, как мне кажется, он воспринял правильно. Успел порекомендовать создать институт градостроительства, а как начало, чтобы мы переняли опыт петербуржцев и в состав авторского коллектива включить наших специалистов различных отраслей.

В прошлую неделю записался на прием к нему, надеюсь, состоится плановая встреча, и мы не спеша сможем обговорить многое, касающееся градостроительства города.

- Ваше отношение к внедрению трамвая, как одного из вида транспортной инфраструктуры.

- Возврат к 19 веку конечно экзотично, но думаю, мэрия еще раз об этом подумает. Хотим или не хотим, рано или поздно город Бишкек будет рассматриваться как часть Чуйской агломерации. Поэтому нам не стоит отталкивать идею строительства монорельсовых дорог только из-за дороговизны. Также мы не должны исключать строительства скоростного электровоза вдоль Чуйской долины, что позволит существенно сократить механический прирост населения в г. Бишкек.

- Как известно, предшествующий генплан фактически пылился в архиве целых 19 лет. Неужели такая же судьба предначертано новому генплану?

- К сожалению, да. Надеюсь, что я окажусь не прав и, хотя бы отраслевые планировочные схемы будет висеть на стенах соответствующих структурных подразделений мэрии, а пояснительная записка станет для них настольной рабочей книгой.

Кстати, с предшествующим генеральным планом произошел анекдотичный случай. Когда остро стал вопрос о необходимости новых территорий для города, мэрия безуспешно пыталась нарастить территории за счет прилегающих населенных пунктов. Проводились долгие переговоры с местными администрациями, уговоры, тогда как желаемые территории 19 лет назад были переданы г. Бишкеку. Дело в том, что согласно Земельному кодексу, граница населенных пунктов определяется генеральным планом. В 2006году генеральный план г. Бишкека был утвержден Правительством КР, соответственно, была утверждены новые границы города. Правительством было поручено мэрии совместно с государственной администрацией Чуйской области и Госрегистром разработать проект городской черты города Бишкек и пригородной зоны в границах, определенных Генеральным планом города Бишкек, и внести в установленном порядке на утверждение. Постановление Правительства не было выполнено, все о нем забыли. 19 лет землями г. Бишкека пользовались айылы Аламудунского и Сокулукского районов. Ни служба Правительства, ни аппарат мэрии не удосужились прочитать нормативный правовой акт Правительства, а что тут говорить о проекте генерального плана. Такое халатное отношение соответствующих лиц даже комментировать невозможно.

- Если генплан бесполезный документ и обречен пылиться в архиве, то зачем его разрабатывать?

- Генеральный план города Бишкека до 2050 год является стратегическим документом долгосрочного развития столицы. Он очень нужен специалистам – градостроителям, разрабатывающим следующую стадию градостроительной документации, как проект детальной планировки, проект застройки. Он нужен смежным структурам мэрии, ответственным за инженерные коммуникации. То, что градоначальник, его замы, чиновники аппарата не понимают и не знают, о чем генплан, не умеют читать карты (схемы), не критично. Плохо то, что нет потребителей генплана - градостроителей. Поэтому генплан залеживается в архиве, что влечет значительные проблемы будущего Бишкека, как и всех населенных пунктов нашей страны.