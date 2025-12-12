Погода
"Мне нужны люди, а не декорации": Ташиев раскритиковал местную власть

473  0
- Карыпбай кызы Толгонай
В селе Максат Лейлекского района Баткенской области глава ГКНБ и заместитель председателя кабинета министров Камчибек Ташиев резко высказался в адрес районного руководства, обвинив его в попытке провести формальную, заранее подготовленную встречу вместо реального диалога с населением.

Ташиев заметил, что на площадку пустили только нескольких заранее отобранных участников, тогда как остальных местных жителей, желавших высказать проблемы лично, попросту не подпускали.

"Мне нужны настоящие жители, а не заранее заготовленная картинка", - заявил он акиму Женишбеку Асылбеку, потребовав немедленно открыть доступ всем, кто хотел участвовать во встрече.

По словам главы ГКНБ, местные чиновники попытались провести короткую и удобную для себя встречу с условными "дежурными" представителями, но он категорически против подобных методов.

"Я приезжаю, чтобы слышать людей, а не смотреть спектакли", - подчеркнул он.

Ташиев заявил, что недопустимо ограничивать граждан в возможности напрямую обратиться к руководству страны. "Не нужно меня отгораживать от народа. Я специально приехал рано утром, чтобы понять, чем живут люди и с какими трудностями сталкиваются", - сказал он.

Во время рабочей поездки Ташиев также осмотрел строительство нового жилмассива. Эти дома предназначены для семей, переселенных с территорий, которые вошли в обменные участки при уточнении кыргызско-таджикской границы. По его словам, государство полностью выполнило обязательства перед переселенцами.

"К счастью, ни одна семья не осталась без крыши над головой. Государство взяло ответственность и довело работу до конца", - отметил он.

Жители подняли вопросы распределения жилья, социальной помощи, пассажирских перевозок и состояния инфраструктуры. По каждому обращению Ташиев дал конкретные поручения местным властям, напомнив о персональной ответственности руководителей.

"Если завтра эти задачи не будут выполнены, люди спросят с меня. Поэтому каждое решение должно быть реализовано", - сказал он.

Подводя итоги, глава ГКНБ подчеркнул, что все звучавшие на встрече проблемы взяты под контроль, а органы власти обязаны строить свою работу на открытом, честном и регулярном взаимодействии с населением.


URL: https://www.vb.kg/453419
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, Лейлекский район, Кыргызстан
