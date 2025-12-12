"Номад ТВ" - медийный детокс

Есть надежда, что кыргызская журналистика наконец вернётся в нормальное русло и вспомнит основные журналистские правила и каноны, - профессионализм, грамотность в языке и подаче материала, объективность, беспристрастность и всё, чего она лишилась за последние годы. И поможет ей в этом новое СМИ – "Номад ТВ".

Помните сцену из старой советской кинокомедии "Служебный роман"? Ту сцену, где секретарша Верочка интересуется у начальницы Калугиной насчёт покупки сапог. "Слишком вызывающие, - выносит вердикт жёсткая и неженственная Людмила Прокофьевна. – Я бы такие не взяла". – "Значит, хорошие сапоги, - делает вывод Вера. – Надо брать".

Точно так же получилось с "Номадом". У нас в Кыргызстане давно сложилась традиция: если что-то усиленно ругает прозападная либеральная общественность – значит, продукт стоящий. Надо брать.

На только что открывшийся "Номад ТВ" со всех сторон накинулись сторонники так называемой современной журналистики. Что она, современная журналистика, из себя представляет – долго объяснять не надо. Это такое паскудное явление, когда каждый суслик – агроном, а каждый доморощенный блогер, едва окончивший школу, - великий журналист и властитель дум. Это явление, при котором главное – не профессионализм и объективность, не широта подачи и не интеллигентность в самом широком смысле слова, а скандальность и постоянная голубиная готовность обгадить всё и всех. Бездоказательно обвинить, заклеймить, вызвать то, что называется хайпом, - а дальше хоть потоп.

Именно такая "журналистика" скандалами, бесцеремонностью и безответственностью пробила себе в Кыргызстане столбовую дорогу. Именно она на виду, на слуху… И вдруг появляется грамотная информационная структура, способная работать качественно и во всех отношениях грамотно.

Появляется и тут же навлекает на себя гнев и плохо контролируемую агрессию тех, кто в силу своей ограниченности пока мало что понял, но нутром почувствовал: запахло жареным. В смысле скоро может так случиться, что его "жареные факты" мало кому будут интересны. Потому что люди вспомнят, что такое истинная, настоящая журналистика, - и повернутся в её сторону.

Что конкретно вызвало ожесточение блогеров-недоучек? "В Кыргызстане российские пропагандисты запускают телеканал, который будет транслировать прокремлёвскую повестку!" - такими заголовками запестрели либеральные СМИ.

Вопрос: где российская пропаганда (которую местные либералы-параноики видят буквально везде и во всём) – и где канал "Номад"? И кто-нибудь из кыргызстанцев, интересно, уже ощутил на себе влияние пресловутой пропаганды – хоть российской, хоть кыргызской? Не ощутил. И не ощутит.

Суть в том, что наймом сотрудников на новый канал занялось ИА "Спутник-Кыргызстан", которое тоже постоянно подозревают в "российской пропаганде". Где она, пропаганда? "Спутник", собственно, занят освещением актуальных для Кыргызстана тем и событий. Делая это коротко, сжато и беспристрастно (таков формат издания). Какую-либо пропаганду могут разглядеть там лишь те, у кого есть специальные волшебные очки и специальный волшебный настрой, подогреваемый зарубежным финансированием.

В "Номад ТВ" приходят профессиональные журналисты, которых в республике осталось – раз, два и обчёлся. Не заражённые повальной безграмотностью и неумением правильно связывать слова и монтировать кадры. И это прекрасно.

Думающая часть населения Кыргызстана давно соскучилась по чётко, со знанием дела выстроенным репортажам, по грамотно составленным интервью, затрагивающим актуальные проблемы. По хорошей речи образованных людей, по всесторонне объективной подаче любого материала без оголтелого пиара и такого же оголтелого очернительства. Канал рассчитан на взыскательного зрителя, которого не привлекают выбросы типа "такой-то чиновник – взяточник, подлец и дурак, и штаны у него не модные"; которому гораздо интереснее послушать, что этот чиновник в грамотной беседе с хорошим журналистом говорит о том или о другом, как высказывает свои мысли и делится своими впечатлениями.

Кому очень хочется поискать здесь российскую пропаганду – пусть дерзают. Остальные найдут здесь интересные сюжеты, затрагивающие исключительно жизнь Кыргызской Республики.

"Номад ТВ" представляет классическую тележурналистику, уже порядком подзабытую в Кыргызстане, но очень нуждающуюся в реанимировании и развитии. Это пока лишь прививка от журналистского дилетантизма и пошлости и начало постепенного воздействия на разум и лучшие стороны души местного зрителя. Очень хочется верить, что эта прививка сформирует в нашем обществе стойкий иммунитет против многочисленных "блохеров", "расследователей" и "обличителей".